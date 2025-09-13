AJ Lee y los regresos femeninos más inesperados de la WWE en 2025

El año 2025 marcó un antes y un después en la WWE. Con el histórico regreso de AJ Lee tras una década fuera del ring, la empresa de entretenimiento deportivo consolidó uno de los periodos con mayor número de regresos femeninos de su historia, fortaleciendo el mensaje de que las luchadoras son hoy protagonistas al mismo nivel que los hombres.

Según el documental WWE Unreal, el 45% del público que sigue la compañía es femenino, razón por la que la directiva ha trabajado durante años para potenciar el talento de mujeres. Atrás quedaron los tiempos en que eran llamadas “Divas” y ocupaban un papel secundario. Desde la “Revolución Femenina” encabezada por Stephanie McMahon en 2017, la compañía ha apostado por convertirlas en estelares y campeonas de igual relevancia que sus colegas masculinos.

WWE: ¿Cuántas mujeres han estelarizado WrestleMania?

Durante tres décadas, WrestleMania fue territorio exclusivo de luchadores varones. No fue hasta 2019 cuando Charlotte Flair, Ronda Rousey y Becky Lynch protagonizaron el primer evento estelar femenino, en una triple amenaza que Becky ganó. Dos años después, Sasha Banks y Bianca Belair hicieron historia al encabezar la primera noche de WrestleMania 37, consolidando la importancia de la división.

Aunque solo en dos ocasiones WrestleMania ha tenido un Main Event femenino, en 2025 los regresos y nuevas historias demuestran que la apuesta por ellas sigue creciendo.

Los regresos femeninos que sorprendieron en 2025

El Royal Rumble fue el escenario perfecto para ver de nuevo a superestrellas como Alexa Bliss, Charlotte Flair, Trish Stratus y Nikki Bella, quienes regresaron tras ausencias por embarazo, lesiones o semiretiros. Más tarde, Jade Cargill volvió en Elimination Chamber para encarar a Naomi, en una rivalidad que culminó en WrestleMania.

El regreso más sonado llegó en SmackDown: AJ Lee, quien estuvo retirada por 10 años debido a diferencias con la empresa, volvió a la acción y retó directamente a Becky Lynch por el campeonato intercontinental, confirmando que 2025 es un año histórico para la lucha libre femenil.