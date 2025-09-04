Estas son las parejas que han triunfado en WWE

La WWE es una máquina de hacer historias que atraigan al público a su desarrollo de personajes. Por ello, vale la pena recordar a las parejas que mejor han hecho las cosas en su desempeño luchístico. Aunque no todas compartieron el ring de manera directa, estas merecen una mención especial por las emociones entregadas a todos los fanáticos del pancracio estadounidense.

¿Cuáles han sido las parejas con las mejores historias en WWE?

Ante la necesidad de configurar todos los elementos necesarios para llegar a la cabeza y emociones del público, las empresas generan parejas falsas que sirven para enganchar algunas historias. Sin embargo, estas han sido reales enamorados que compartieron ring o al menos segmentos que emocionaron al público.

Pareja 1: Seth Rollins y Becky Lynch

En estos momentos ambos forman parte de las superestrellas y principales rostros de la WWE. La pareja inició relación y compartió ring en el 2019, año que fue clave para el desarrollo de la historia de amor. Ese año se sentaron juntos en el Salón de la fama, confirmaron su noviazgo durante el transcurso de los meses. En 2020 nació su hija Roux y se casaron el 29 de junio del 2021.

Pareja 2: CM Punk y AJ Lee

Este par de enamorados lleva más de 10 años de matrimonio y justo ahora se está confirmando que AJ Lee volvería a los encordados una década después. Incluso en los últimos eventos, Seth Rollins y Becky Lynch se ayudaron para que el luchador derrotara a Punk, Jey Uso y LA Knight. Con esto, parece que el regreso de AJ Lee se daría para enemistar a estas parejas y enfrentarlos en el cuadrilátero.

Pareja 3: Triple H y Stephanie McMahon

Aunque la hija de Vince incursionó en las historias de WWE de diversas maneras, ninguna como aquella donde HHH y ella tuvieron una rivalidad con Randy Orton en el 2009. En esa oportunidad ver cómo Orton noqueaba y besaba a Stephanie con Hunter amarrado en el ring fue un momento icónico. Y por supuesto, la venganza de Triple H yendo a la casa de Randy y golpeándolo dentro es puro cine.

Pareja 4: The Miz y Maryse

Aunque la luchadora canadiense se retiró hace varios años, formaron una pareja con una buena química dentro de las distintas marcas de la compañía. Ellos se conocieron en el 2006, cuando Maryse entró a un programa de talentos. Y después de varios años e interacciones, se casaron en 2014. Hoy el único que sigue en el negocio directamente es The Miz, pero la gente les estima y reconoce como pareja.

Pareja bonus: John Cena y Nikki Bella

Ahora que estamos viendo el regreso de ambos (incluida la gira del adiós de Cena), es bueno recordar que ellos formaron una pareja totalmente mediática. Eran el amor favorito de los fanáticos, sin embargo en 2018 se separaron tras 6 años de relación. Según rumores por la negativa de John para ser papá y que por temas laborales, no pasaban mucho tiempo juntos.

