La patada que cambió para siempre a Shawn Michaels en WWE

Shawn Michaels es considerado uno de los luchadores más importantes en la historia de la WWE. Conocido como The Heartbreak Kid, conquistó a millones de fanáticos gracias a su estilo versátil que mezclaba acrobacias, técnica y espectacularidad. Sin embargo, más allá de sus logros en el ring, una patada lo marcó para siempre, cambiando la apariencia de su rostro y dejando una huella imborrable en su carrera.

El público notó que con el paso del tiempo, el ojo izquierdo del exintegrante de D-Generation X comenzó a lucir diferente. Aunque al inicio muchos pensaron que se trataba de un simple efecto del envejecimiento, en realidad todo se debía a un accidente arriba del cuadrilátero.

¿Fue Chris Jericho el responsable del “ojo vago” de Shawn Michaels?

Durante 2008, la rivalidad entre Chris Jericho y Michaels incluyó un ángulo en el que el canadiense golpeó la cabeza de HBK contra una pantalla de televisión. En la narrativa de WWE, este episodio habría sido el causante de su problema ocular, lo que incluso llevó a Jericho a burlarse constantemente de su apariencia.

No obstante, la realidad fue distinta: la lesión que cambió el rostro de Michaels ocurrió años antes, en un enfrentamiento contra Kane.

¿Cómo fue su accidente contra Kane en Unforgiven 2004?

En Unforgiven 2004, Michaels se preparaba para conectar su clásica Sweet Chin Music, pero Kane reaccionó con una patada brutal al rostro. El impacto desvió el ojo izquierdo del luchador, ya que uno de los músculos se desplazó, provocando el conocido “ojo vago”.

Desde entonces, esa característica lo acompañó en cada aparición en WWE, convirtiéndose en una marca involuntaria de su legado.

¿Por qué Shawn Michaels no se operó el ojo?

Aunque existen procedimientos quirúrgicos para corregir la condición, Michaels ha sido claro: no desea operarse. Según explicó, los riesgos no compensan el cambio estético y ha preferido aceptar el problema como parte de su historia personal.

De esta manera, el Chico Rompe-Corazones convirtió aquella lesión en un recordatorio de lo impredecible que puede ser la lucha libre profesional, sin dejar de ser una de las más grandes leyendas de WWE.

