Es estrella de la lucha libre y uno de los mejores del mundo; así se arrepiente de no luchar con Penta

Ha pasado poco más de una semana desde que Penta, el Zero Miedo se convirtió en el Campeón Intercontinental de la WWE, y las sensaciones y curiosidades respecto a esta estrella no dejan de aparecer en las redes sociales. Ahora, una leyenda dijo que se arrepiente de no haberse enfrentado a él en el pasado.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Nacido en Ecatepec, en el centro del país, Penta finalmente logró ser el Campeón Intercontinental días después de haber cumplido 41 años de edad. Ahora, el mexicano llegará como el mandamás de este título en Wrestlemania 42, evento a llevarse a cabo el 18 y 19 de abril.

¿Qué leyenda de la WWE se arrepiente de no haber luchado contra Penta?

De acuerdo con información de Talk N Shop, una de las leyendas de la lucha libre internacional que se arrepiente de no haberse enfrentado a Penta, el Zero Miedo, es nada más y nada menos que AJ Styles, el cual recientemente confirmó su retiro de la WWE con 48 años de edad.

Te puede interesar: ¿Quién fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla en los JJOO?

Te puede interesar: Conoce el récord que Bad Bunny rompió en la NFL

De acuerdo con la fuente, AJ Styles aseguró que nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse al mexicano pese al gran tipo que es, así como a lo imponente que es como luchador. Del mismo modo, mencionó que le hubiese encantado enfrentarlo en algún momento, hecho que finalmente nunca sucedió.

¿Cómo fue la primera defensa de Penta como Campeón Intercontinental de la WWE?

Fue hace unos días, más precisamente en la última edición de Monday Night RAW, que Penta hizo su primera defensa como Campeón Intercontinental luego de haberle quitado este cinturón a Dominik Mysterio, elemento que curiosamente también es el Megacampeón de la AAA.

Esta defensa fue una de las batallas principales del WWE RAW de este 9 de marzo y tuvo como contrincante a El Original Grande Americano, personaje interpretado por Chad Gable. Vale decir que ambas estrellas ya se han enfrentado en el pasado, y como era de esperarse fue Penta quien salió con el triunfo en el ring.