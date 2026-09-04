Al Ittihad vs Al-Nassr; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 de la Liga de Arabia

El futbol de Arabia sigue imponiendo tendencia en los fichajes de futbolistas, aunque algunos ya no han dedicado tantos millones de dólares para reclutar super equipos. En ese sentido, dos de los titanes del circuito se enfrentan en esta fecha 5. Por ello, he aquí toda la información al respecto del Al Ittihad vs Al-Nassr y dónde ver desde territorio mexicano.

Top 5 Nocauts descomunales

¿Qué esperar del Al Ittihad vs Al-Nassr de la Jornada 5 de Liga de Arabia?

Aunque no se podría decir que el boom económico de la Liga Profesional Saudí ya pasó, algunos clubes dejaron las inversiones estratosféricas y limpiaron sus plantillas de los nombres europeos. Hace poco era Karim Benzema el emblema del club, hoy solo quedan futbolistas como Bergwijn, Aouar o En-Nesyri de corte proveniente de Europa. El equipo requiere de un triunfo en casa para volver a lo más alto, pues dos empates le han complicado la situación.

Mientras tanto, Al-Nassr es un club que se mantiene con algunos nombres reconocidos a nivel mundial y con su gran embajador siendo clave del proyecto. Como los vigentes monarcas, las exigencias no se detienen y por eso buscará la racha perfecta, aunque será en una visita bastante complicada. Cristiano llega con dos goles, aunque no tuvo participación en los primeros duelos del campeonato.

Posibles alineaciones Al Ittihad vs Al-Nassr

Probable alineación Al Ittihad: DT Jens Wissing - Predrag Rajkovic; Danilo Pereira, Hassan Kadish, Al Julaydan y Faris Abdi; Dion Lopy, Mukthar Ali, Houssem Aouar y Steven Bergwijn; Al-Sahafi y En-Nesyri.

DT Jens Wissing - Predrag Rajkovic; Danilo Pereira, Hassan Kadish, Al Julaydan y Faris Abdi; Dion Lopy, Mukthar Ali, Houssem Aouar y Steven Bergwijn; Al-Sahafi y En-Nesyri. Probable alineación Al-Nassr: DT Ange Postecoglou - Al-Aqidi; Al-Amri, Mohamed Simakan, Al-Boushal y Salem Alnajdi; Angelo Gabriel, Samú Costa, Kingsley Coman, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo

¿Dónde ver EN VIVO el Al Ittihad vs Al-Nassr de la Liga de Arabia?

Aunque parecía que en algún momento se quedaría sin transmisión, en México redoblaron la apuesta por esta liga, donde uno de los atractivos es el camino de CR7 hacia los 1000 goles. Según la información que ellos mismos hacen en sus plataformas, algunos encuentros de la Liga de Arabia se pasan en Fox One y en DAZN. Este encuentro en específico se anunció en la segunda oportunidad, por lo que debes ir a sus canales de comunicación y checar todos los detalles de este duelo del sábado 5 de septiembre.