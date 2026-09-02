El equipo que se perfila a ser el nuevo destino de Erik Lira tras cancelarse su fichaje con el Mónaco

El entorno sigue entendiendo lo ocurrido con el fallido fichaje de Erik Lira con rumbo al futbol de Europa. Aunque ya había arreglo entre clubes y el futbolista estaba listo para viajar, todo se vino abajo de manera dramática. Por ello, hay un viejo pretendiente del mediocampista que quiere convencerlo. Esto se sabe de la nueva propuesta que tendría el Al Jazira para los celestes y para el futbolista.

Partido completo: Tigres vs Mazatlán, Jornada 2, Liga BBVA MX, Clausura 2025, 17 enero

¿Erik Lira podría salir de Cruz Azul en este 2026?

El excelente mundial que concretó, la gran carrera que ha formado y su nivel de personalidad… parecían la combinación perfecta para lograr el salto a Europa. Sin embargo, cuando se tenía todo listo, el fichaje con el Mónaco se cayó. Ahora, lo lógico es que se quede en Cruz Azul y en invierno o hasta el verano siguiente busque el traspaso al futbol de primer nivel.

Aunque hay algunos reportes que aseguran un interés desde Asia. Parece que Al Jazira llegaría con una segunda oferta para hacerse de los servicios de Erik Lira, pero esta nueva propuesta no sería tan contundente como la primera. Aunque si los de Emiratos Árabes llegan con la intención de comprar… debería ser algo interesante para el club en el ámbito financiero.

Sin embargo, tal como se comentó y como el propio Lira defendió en todo momento, si no es a Europa… no saldría de Cruz Azul. Por eso la afición ya tiene en mente disfrutarle en México al menos seis meses más y ser un pilar de La Máquina para buscar repetir como monarca en México.

¿Qué actividades vienen para Erik Lira en septiembre?

Ya con el mercado de fichajes casi terminado en México, Cruz Azul y Erik Lira seguirán con su relación contractual y esto es lo que les espera para este mes de septiembre.