¡ÚLTIMA HORA! Jugador del Villarreal llega como refuerzo a la Liga MX

Los Gallos Blancos del Querétaro han realizado dos fichajes internacionales que prometen darle un nuevo impulso al equipo en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se trata del mediocampista español Carlo García, proveniente del Villarreal, y el contención uruguayo Santiago Homenchenko, quien llega desde los Tuzos del Pachuca.

¿Dónde jugó Carlo Garcia en LaLiga?

Carlo García, de 24 años, es un jugador formado en la cantera del “Submarino Amarillo” y con experiencia en el primer equipo del Villarreal, así como en el Villarreal B y el CD Mirandés. En total, disputó 128 partidos en el futbol español, marcando 7 goles y sumando 6 asistencias. Su estilo de juego destaca por la visión, el control del balón y la capacidad para distribuir desde el centro del campo. Tras superar una lesión de ligamento cruzado en 2024, García busca relanzar su carrera en México y convertirse en el motor creativo de los Gallos.

Por su parte, Santiago Homenchenko, de 21 años, ya conoce la Liga MX tras su paso por Pachuca, donde jugó 14 partidos y anotó un gol. El uruguayo se caracteriza por su fortaleza física, recuperación de balón y juego aéreo, cualidades que lo convierten en una apuesta sólida para reforzar el mediocampo queretano.

Ambos jugadores estarán bajo las órdenes de Benjamín Mora, quien enfrenta el reto de levantar a un equipo que marcha en el último lugar de la tabla tras tres jornadas sin sumar puntos. La directiva, en plena reestructuración, ha apostado por talento joven y extranjero para revertir el mal arranque y buscar una remontada que los acerque al Play-In y, eventualmente, a la liguilla.

La afición queretana espera que estos fichajes marquen el inicio de una nueva etapa para el club, que también ha sumado al defensa mexicano Diego Reyes como parte de su renovación. Con García y Homenchenko en el mediocampo, los Gallos Blancos buscan recuperar competitividad y ofrecer un futbol más dinámico y efectivo en lo que resta del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido del Querétaro?

Los Gallos Blancos jugarán este sábado 9 de agosto ante las Águilas del América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas tiempo del centro de México.

