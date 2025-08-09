Multicampeón de Tigres se va para jugar con otro equipo de la Liga MX

El conjunto de Querétaro ha movido el mercado de fichajes con una incorporación de peso: el defensa mexicano Diego Reyes se une a los Gallos Blancos para disputar el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El anuncio oficial se dio generando revuelo entre la afición queretana, que ve en el exseleccionado nacional una figura capaz de liderar la zaga y aportar jerarquía en un equipo que busca recuperar protagonismo.

¿En cuáles equipos ha jugado Diego Reyes?

Diego Reyes, de 32 años, llega como agente libre tras concluir su etapa con Tigres UANL, donde acumuló títulos de Liga MX, Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de Concacaf. Su trayectoria internacional incluye pasos por el Porto de Portugal, Real Sociedad, Leganés y Espanyol en España, además de Fenerbahçe en Turquía. Esta experiencia europea lo convierte en uno de los defensores mexicanos más curtidos de la última década.

La directiva queretana, encabezada por Gabriel Solares, apuesta por Diego Reyes como el nuevo líder defensivo del equipo dirigido por Benjamín Mora. Su capacidad para jugar como central o contención le da versatilidad al esquema táctico, y su lectura de juego será clave para fortalecer una defensa que ha sido vulnerable en torneos recientes.

¿Cuáles jugadores han sido fichados por el Querétaro este Apertura 2025?

Además del fichaje de Reyes, Querétaro ha reforzado su plantilla con el español Carlo García y el uruguayo Santiago Homenchenko, mostrando una clara intención de competir por un lugar en la liguilla. El proyecto deportivo apunta a consolidar una base sólida que combine juventud y experiencia, y Reyes encaja perfectamente en ese perfil.

En sus primeras declaraciones como jugador de Gallos Blancos, Reyes expresó entusiasmo por el reto: “Estoy agradecido por la confianza del club. Vengo con la ilusión de aportar, de competir y de ayudar a que Querétaro sea protagonista en esta nueva etapa”.

