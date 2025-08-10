¡TRAGEDIA! Mueren dos boxeadores por lesiones en la misma cartelera

Tragedia en el mundo del boxeo. Los peleadores japoneses, Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, fallecieron debido a lesiones cerebrales sufridas en la cartelera del pasado 2 de agosto con sede en el Korakuen Hall de Tokio.

Luego de empatar tras los 12 rounds de su combate, Kotari perdió el conocimiento y tras someterse a una cirugía cerebral para tratar un hematoma, se dio a conocer su fallecimiento a los 28 años de edad.

Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊️



The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.



A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.



August 8, 2025

“El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”, fue el texto publicado por la OMB.

Posteriormente, este viernes 9 de agosto se dio a conocer la muerte del otro pugilista, Hiromasa Urakawa, a los 28 años de edad.

“La OMB lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien falleció trágicamente a causa de las lesiones sufridas durante su combate contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio.

“Esta desgarradora noticia llega pocos días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas en su combate en la misma cartelera. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales por la Organización Mundial de Boxeo.