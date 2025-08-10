¡TRAGEDIA! Mueren dos boxeadores por lesiones en la misma cartelera
Mediante redes sociales, la Organización Mundial de Boxeo dio a conocer el fallecimiento de los boxeadores Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa
Tragedia en el mundo del boxeo. Los peleadores japoneses, Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, fallecieron debido a lesiones cerebrales sufridas en la cartelera del pasado 2 de agosto con sede en el Korakuen Hall de Tokio.
Luego de empatar tras los 12 rounds de su combate, Kotari perdió el conocimiento y tras someterse a una cirugía cerebral para tratar un hematoma, se dio a conocer su fallecimiento a los 28 años de edad.
Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊️— WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025
The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.
A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.
Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2
“El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”, fue el texto publicado por la OMB.
Posteriormente, este viernes 9 de agosto se dio a conocer la muerte del otro pugilista, Hiromasa Urakawa, a los 28 años de edad.
“La OMB lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien falleció trágicamente a causa de las lesiones sufridas durante su combate contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio.
“Esta desgarradora noticia llega pocos días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas en su combate en la misma cartelera. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales por la Organización Mundial de Boxeo.
The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.— WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025
This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d