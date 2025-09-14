Christian “Chispa” Medina hace hazaña en Japón para convertirse en Campeón Mundial en peso Gallo de la OMB

México tiene un nuevo campeón del mundo en el boxeo, el jalisciense Christian “Chispa” Medina se impuso en Japón frente al invicto Yoshiki Takei por el título gallo de la Organización Mundial de Boxeo, con un impresionante nocaut técnico en el cuarto round el pugilista azteca terminó con el combate para coronarse en la división de las 118 libras.

El “Chispa” le arrebató el cinturón de la OMB a Takei que llegaba como amplio favorito con un récord invicto de 11 victorias sin derrota con 9 nocauts en su carrera profesional, sin embargo, el poder del mexicano hizo la diferencia en la Arena IG de Nagoya en Japón, desde el primer asalto Medina mandó a la lona al japonés que tuvo la fuerza para seguir, pero en el cuarto round el referee paró la pelea ante la nula defensa de Yoshiki a los golpes de Christian.

¿Quién es el Chispa Medina?

El nuevo campeón del mundo Azteca llegaba con un récord de 25 victorias, 4 derrotas y 18 nocauts con tan solo 25 años, además no era la primera vez que visitaba el “País del Sol naciente”, luego de caer por decisión unánime frente a Ryosuke Nishida en la Arena Osaka en 2023.

“Muchas gracias a toda la gente que me apoyó, es un sueño que siempre había anhelado y se cumplió, hay Chispa para rato”, señaló el nuevo monarca de la Organización Mundial de Boxeo en las 118 libras.

Grandes victorias de mexicanos en Japón

Ahora Medina se une a la lista de Mexicanos que se convirtieron en campeones del mundo en Japón con una impresionante victoria, como Ricardo “Finito” López en 1990 con un nocaut técnico en el quinto asalto frente a Hideyuki Ohashi por el Campeonato mundial de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo, Luis “Pantera” Nery en 2017 frente a Shinsuke Yamanaka por el título mundial de peso gallo del CMB y Eduardo “Sugar” Núñez en Mayo del 2025 frente a Masanori Rikiishi por el cinturón superpluma de la Federación Internacional de Boxeo.

