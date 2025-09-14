Personaje pierde 2 millones en apuesta en la pelea de Canelo vs Crawford

Este sábado 13 de septiembre no solo dejó una marca en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez, sino también en el bolsillo de uno de sus seguidores más fervientes. Un influencer mexicano conocido por su presencia en redes sociales y su rol como tipster, perdió 100,000 dólares (casi 2 millones de pesos mexicanos) tras apostar a favor del Canelo en su combate contra Terence “Bud” Crawford.

Este personaje, quien ha ganado notoriedad por sus apuestas arriesgadas y su cercanía con figuras del deporte, compartió en sus redes un video desde un casino en Las Vegas donde se le ve con fajos de billetes en mano. “Voy con la apuesta más grande que he hecho en mi vida. En cash, vamos a meterla”, declaró antes de entregar el dinero y mostrar el ticket que confirmaba su apuesta por el triunfo del tapatío.

¿Cómo quedaron las tarjetas de la pelea Canelo vs Crawford?

La pelea, celebrada en el Allegiant Stadium, terminó con una decisión unánime a favor de Crawford, quien se coronó como campeón indiscutido del peso supermediano, arrebatándole a Canelo los títulos del CMB, AMB, FIB y OMB. Las tarjetas marcaron 116-112, 115-113 y 115-113, reflejando el dominio técnico del estadounidense durante los 12 asaltos.

Aunque Canelo era el favorito en las casas de apuestas, con cuotas entre 1.60 y 1.71, la victoria de Crawford pagaba entre 2.35 y 2.60, lo que hizo que muchos apostadores se inclinaran por el mexicano. Sin embargo, el resultado dejó claro que en el boxeo, nada está garantizado.

Esta historia se suma a la narrativa de una noche que sacudió al mundo del boxeo y dejó lecciones tanto dentro como fuera del ring. Porque en Las Vegas, el riesgo no solo se mide en golpes… también en billetes.

