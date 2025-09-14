deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

Personaje pierde 2 millones en apuesta en la pelea de Canelo vs Crawford

Este sábado 13 de septiembre no solo dejó una marca en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez, sino también en el bolsillo de uno de sus seguidores más fervientes

Canelo vs Crawford
REUTERS
Fernando Campos
Tendencia
Compartir

Este sábado 13 de septiembre no solo dejó una marca en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez, sino también en el bolsillo de uno de sus seguidores más fervientes. Un influencer mexicano conocido por su presencia en redes sociales y su rol como tipster, perdió 100,000 dólares (casi 2 millones de pesos mexicanos) tras apostar a favor del Canelo en su combate contra Terence “Bud” Crawford.

TE PUEDE INTERESAR:

Este personaje, quien ha ganado notoriedad por sus apuestas arriesgadas y su cercanía con figuras del deporte, compartió en sus redes un video desde un casino en Las Vegas donde se le ve con fajos de billetes en mano. “Voy con la apuesta más grande que he hecho en mi vida. En cash, vamos a meterla”, declaró antes de entregar el dinero y mostrar el ticket que confirmaba su apuesta por el triunfo del tapatío.

¿Cómo quedaron las tarjetas de la pelea Canelo vs Crawford?

La pelea, celebrada en el Allegiant Stadium, terminó con una decisión unánime a favor de Crawford, quien se coronó como campeón indiscutido del peso supermediano, arrebatándole a Canelo los títulos del CMB, AMB, FIB y OMB. Las tarjetas marcaron 116-112, 115-113 y 115-113, reflejando el dominio técnico del estadounidense durante los 12 asaltos.

Aunque Canelo era el favorito en las casas de apuestas, con cuotas entre 1.60 y 1.71, la victoria de Crawford pagaba entre 2.35 y 2.60, lo que hizo que muchos apostadores se inclinaran por el mexicano. Sin embargo, el resultado dejó claro que en el boxeo, nada está garantizado.

Esta historia se suma a la narrativa de una noche que sacudió al mundo del boxeo y dejó lecciones tanto dentro como fuera del ring. Porque en Las Vegas, el riesgo no solo se mide en golpes… también en billetes.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×