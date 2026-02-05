Jugó en Chivas y estuvo en la Selección, hoy se perderá el resto del torneo por fractura

Chivas atraviesa por un dulce momento en el terreno de juego luego de sumar cuatro triunfos en sus primeros cuatro juegos del Clausura 2026, lo cual permite que el club esté en el primer lugar de la tabla general evidenciando un estilo de juego por demás interesante de la mano de Gabriel Milito.

Desde su llegada el torneo pasado el entrenador argentino tuvo que tomar algunas decisiones importantes y una de ellas fue la baja de Alan Mozo, quien pese a haber sido considerado para la Selección en su momento nunca pudo destacar en Chivas. Ahora, el lateral vive un triste momento tras una nueva lesión en su carrera.

Alan Mozo, de jugar en Chivas a perderse el Clausura 2026 por una lesión

En las últimas horas se confirmó que Alan Mozo, hoy jugador de Pachuca, se perderá el resto del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de sufrir una fractura de peroné, misma que se dio en el último compromiso en donde los Tuzos igualaron a cero goles ante Querétaro.

Todo sucedió cuando el exfutbolista de Chivas intentó frenar a Jean Unjanque mediante la detención del senegalés; sin embargo, el jugador de los Gallos cayó y prensó al exseleccionado nacional, quien de inmediato solicitó su cambio al conocer la gravedad de lo que había ocurrido.

Se sabe que el futbolista, quien aún pertenece a Chivas, será operado el próximo martes, por lo que, al ser una fractura de peroné, todo haría indicar que se perdería el resto del Clausura 2026. Es así como Mozo registra la peor lesión que ha tenido en su carrera semanas después de abandonar Verde Valle.

¿Cuáles fueron los números de Alan Mozo en Chivas?

Después de interesantes momentos en los Pumas, Alan Mozo fue contratado por Chivas en julio del 2022 a cambio de poco menos de 2 millones de euros, según Transfermarkt. El lateral por derecha fue titular hasta la llegada de Gabriel Milito y, con el club, registró cuatro anotaciones y nueve pases a gol en 118 partidos.