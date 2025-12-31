Gabriel Milito ya tiene al reemplazo de Alan Mozo, es canterano y multicampeón

Alan Mozo estaría viviendo sus últimos momentos como jugador de Chivas, pues es uno de los 3 transferibles de cara al Clausura 2026 . Por ello, Gabriel Milito integró a la pretemporada a Leonardo Jiménez, quien se desempeña como lateral derecho y ha sido multicampeón con la cantera del club.

Jiménez ha llamado la atención del argentino, pues en los últimos 2 años ha sido titular indiscutido en el Tapatío, que conquistó la Liga de Expansión MX en 2024 y el Campeón de Campeones 2025, así como el título de la Sub-23 con el conjunto rojiblanco.

Leonardo Jiménez fue integrado por Milito para la pretemporada del Clausura 2026|Chivas

El futbolista de 22 años ya sumó sus primeros minutos en el cuadro de Milito, pues disputó la segunda mitad del duelo de preparación en el que Guadalajara goleó 4-0 a Irapuato. Pese a que en el puesto se encuentra Richard Ledezma, Miguel Gómez o José Castillo, Leonardo puede dar el salto y ganarse el lugar.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Leonardo Jiménez, el reemplazo de Alan Mozo?

El nacido en Culiacán, Sinaloa, llegó desde muy pequeño a Chivas, club en el que ha permanecido durante toda su carrera. El jugador de 22 años destaca por ser: “incansable lateral o carrilero por la banda derecha. Su amplio fondo físico le permite tener presencia por todo el carril, por lo que puede aparecer en cualquiera de las dos áreas, según la faceta del juego”, se lee en la descripción del futbolista.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el lateral derecho ha disputado 4 temporadas con el Tapatío, que se reflejan en la cancha como 55 partidos disputados, en los que acumula 2 asistencias y cero goles.

Cabe mencionar que se le puede abrir la puerta a Leonardo en caso de que un equipo se interese en Alan Mozo, pues así se quedaría vacante el puesto de lateral derecho y comenzar su carrera en el primer equipo.