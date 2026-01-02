¡GOLAZO! El primer MEXICANO en anotar durante 2026 (VIDEO)

Con el inicio del 2026, las competencias alrededor del mundo siguen su marcha. Este jueves 1 de enero, la Liga de Australia vio actividad en la Jornada 11 de la A-League, certamen en el que un delantero mexicano se hizo presente con un gol para darle la victoria a su equipo.

Durante el partido entre Macarthur FC ante Western Sydney Wanderers, Rafael Durán hizo el primer gol de un jugador profesional mexicano en el año que acaba de comenzar. Iniciando el partido como titular y marcando al minuto 41, el atacante de 28 años de edad puso el 1-0 definitivo en la pizarra de la cancha del CommBank Stadium.

TOP BINS - What a special strike from Rafa Duran 🎯😮‍💨💥 Talk about starting 2026 with a bang!



It’s an utterly brilliant hit from the Mexican to open the scoring in Western Sydney 👌



Stream #WSWvMAC live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/8otQF5IpNZ — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) January 1, 2026

Jugando en Australia para Macarthur FC, Rafael Durán tiene un registro de 14 partido jugados con marca de dos anotaciones. Antes de migrar a Oceanía, el delantero fue parte de varios equipos en México como Tigres, Lobos BUAP, Leones Negros, Venados, Mineros, Pumas Tabasco, Atlante y Puebla, teniendo un paso destacado con el cuadro de ‘La U de Nuevo León’ donde vio actividad en 106 partidos con la Sub-19 marcando 49 goles. En el primer equipo de Tigres solo pudo disputar ocho encuentros en los que hizo un tanto.

Por otra parte, el atacante nacido en Guadalajara ha sido llamado a la Selección Mexicana en la categoría Sub-21, misma en la que cuenta con cuatro encuentros disputados y dos goles.

Tras darle la victoria a Macarthur FC en la Jornada 11 de la A-League, el equipo en el que milita Rafael Durán ocupa el cuarto lugar de la clasificación con 18 puntos, resultado de cinco victorias, tres empates y tres derrotas en la Temporada 2025/26.

El siguiente partido de Macarthur FC en la Liga de Australia será el lunes 5 de enero cuando reciban al líder de la competencia, Auckland FC, en la Fecha 12.

