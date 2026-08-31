Alan Mozo: Los polémicos jugadores que han estado en Chivas, Pumas y Cruz Azul

Este fin de semana se llevó a cabo el duelo entre Chivas y Pachuca, uno de los partidos más esperados del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX no solo por la relación que existe entre estos equipos y México, sino también por los distintos jugadores que han estado en ambas instituciones.

¡INICIAN NERVIOSOS! Error en el saque inicial | Juárez vs Puebla | Apertura 2026

Uno de los ejemplos más recientes de esta situación es Alan Mozo, lateral derecho mexicano que estuvo en Chivas y que ahora forma parte de los Tuzos, aunque, tras su paso por ambas escuadras y por Pumas, todo haría indicar que llegará a reforzar la banda derecha en Cruz Azul.

Por esta razón Alan Mozo no volverá a Chivas

Lo primero a tener en cuenta es que Alan Mozo llegó a Pachuca procedente de Chivas por un año con opción a compra; sin embargo, las cosas dieron un giro de 360 grados luego de que el mexicano se rompiera los ligamentos, por lo que no pudo disputar el Clausura 2026 con su nuevo club.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Con el corazón por delante. Todos juntos!! Este es el camino!! 👊🏻⚔️ @Chivas pic.twitter.com/uebs88FaNE — Alan Mozo (@alan_mozo51) October 8, 2023

En esencia, el contrato de Alan Mozo con Chivas termina en 2027, sin embargo, en los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que el lateral sea el refuerzo sorpresa de Cruz Azul para esta temporada, lo anterior ante la necesidad del club de reforzar dicha zona.

¿Qué jugadores han estado en Chivas, Pumas y Cruz Azul?

Alan Mozo no es el único jugador que ha pasado por tres de los equipos más grandes que existen en México; de hecho, son varios los ejemplos de jugadores que, en su etapa en la Liga BBVA MX, tuvieron la oportunidad de jugar en Chivas, Pumas y Cruz Azul.

Entre ellos destacan elementos como Israel Casstro, Francisco Palencia, Gonzalo Pineda, Luis Flores, Alejandro Mayorga, Israel López y, más recientemente, Erick Torres y Uriel Antuna, quien dicho sea de paso se mantiene en el Pedregal hasta ahora.

