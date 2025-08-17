¡De miedo! El calendario que le espera a Chivas en medio de su crisis del Apertura 2025

Las Chivas de Guadalajara atraviesa una fuerte crisis. Con apenas 3 puntos de 15 posibles en el Apertura 2025 , el equipo dirigido por Gabriel Milito se encuentra fuera de zona de clasificación y con la presión al máximo. La afición exige resultados, y la directiva comienza a evaluar el futuro del técnico argentino. En este contexto, los próximos cinco partidos serán decisivos para su continuidad u de las ilusiones para meterse a la fase definitiva de la competición.

¿Cuáles son las ias jornadas críticas para el Guadalajara?

Tijuana vs Chivas (Jornada 6)

Fecha: 22 de agosto

Lugar: Estadio Caliente

Hora: 21:00 (CDMX)

Visitar la frontera nunca es fácil, y Xolos ha mostrado solidez en casa. Una derrota aquí podría encender aún más las alarmas.

Chivas vs Cruz Azul (Jornada 7)

Fecha: 30 de agosto

Lugar: Estadio Akron

Hora: 19:07 (CDMX)

Cruz Azul llega en buen momento y será una prueba de fuego para Milito ante su gente. El Akron exige una victoria.

América vs Chivas (Jornada 8)

Fecha: 12 de septiembre

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Hora: 19:00 (CDMX) El Clásico Nacional.

Más que tres puntos, está en juego el orgullo. Una derrota ante el acérrimo rival podría ser el golpe final para Milito.

Chivas vs Tigres UANL (Jornada 1)

Fecha: 17 de septiembre

Lugar: Estadio Akron

Hora: 19:05 (CDMX)

Tigres, siempre candidato al título, pondrá a prueba la capacidad táctica del técnico argentino. Otro tropiezo sería imperdonable.

Chivas vs Toluca (Jornada 9)

Fecha: 20 de septiembre

Lugar: Estadio Akron

Hora: 19:07 (CDMX)

Toluca, el actual campeón, cuenta con talento ofensivo que podría complicar a una defensa rojiblanca que ha mostrado fragilidad.

¿Hasta cuándo estará Milito como técnico de Chivas?

Tras la derrota ante Juárez, Milito reconoció que el equipo “tiene que mostrar hombría” para salir del bache. Sin embargo, los resultados no han acompañado su discurso. La afición ha comenzado a abuchear a figuras como Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez, y la paciencia se agota.

Si Chivas no logra sumar al menos 9 puntos en esta seguidilla, el banquillo podría cambiar de dueño. La presión es total, y el margen de error, mínimo.