Momentos de alta tensión: Jamal Musiala se desmaya en en pleno partido del Bayern Munich

En un partido de preparación disputado este sábado en el Allianz Arena, el conjunto del Bayern Munich venció 3-1 al RB Leipzig, dirigidos por el argentino Martín Demichelis, pero la victoria quedó marcada por momentos de alta tensión, encabezados por el repentino colapso de Jamal Musiala en el tramo final del encuentro.

¿Cuáles fueron las causas del desmayo de Jamal Musiala?

Corría el minuto 86 cuando el talentoso mediapunta alemán se desplomó sobre el césped, encendiendo de inmediato las alarmas en el banquillo y en la tribuna. En un principio se temió que el internacional hubiera recaído de su reciente lesión física; sin embargo, según reportó el diario Bild, el incidente se debió a un desmayo provocado por las altas temperaturas que alcanzaron los 33 grados en la ciudad de Munich. Momentos antes del colapso, algunos de sus compañeros ya habían notado que el jugador se encontraba indispuesto.

Afortunadamente, Musiala se recuperó favorablemente tras ser atendido por el cuerpo médico y ser sustituido por Ndiaye. El compromiso representó el debut de pretemporada tanto para Musiala como para Ismael Saibari. Antes del incidente, el germano ya había dejado su huella en el marcador al anotar el tercer gol que selló el triunfo por 3-1 para el equipo dirigido por Vincent Kompany.

No obstante, el choque resultó sumamente accidentado para los locales. Además del susto con Musiala, el Bayern Munich sufrió dos bajas por lesión: Konrad Laimer tuvo que abandonar el campo a los 9 minutos para dar entrada a Sacha Boey, mientras que el central Kim Min-jae se retiró tocado al 69' sustituido por Hiroki Ito.

Jamal Musiala, Leipzig maçında sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.



Müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu soyunma odasına götürüldü. pic.twitter.com/mjhCnoz9Q0 — 23 DERECE (@yirmiucderece) August 15, 2026

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Tras concluir sus compromisos de preparación, el vigente campeón alemán afina los últimos detalles para el arranque oficial del campeonato doméstico este próximo viernes 21 de agosto ante Wolfsburgo en la cancha del Volkswagen Arena.

El conjunto bávaro buscará iniciar con el pie derecho la defensa de su corona liguera, esperando contar con un Musiala totalmente restablecido para el silbatazo inicial.

