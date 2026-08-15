¡ÚLTIMA HORA! Exjugador de Pumas llega a un acuerdo para jugar en River

El atacante argentino Leonardo ‘Leo’ Suárez prepara las valijas para emprender un nuevo reto profesional en Sudamérica. Tras concluir su etapa en el balompié mexicano y quedar como agente libre, el habilidoso extremo llegó a un acuerdo total para convertirse en nuevo refuerzo de Boston River de la Primera División de Uruguay.

Se prevé que el futbolista viaje a territorio charrúa a principios de la próxima semana para realizar los exámenes médicos correspondientes y concretar formalmente la firma de su contrato, el cual lo vinculará en principio por un año con la escuadra verdirroja.

El paso de Leo Suárez por Pumas

Leo Suárez recaló en la entidad del Pedregal en febrero de 2024 procedente de las Águilas del América. Con la camiseta auriazul, el volante zurdo disputó un total de 31 partidos oficiales entre torneo local y competiciones internacionales.

Durante su estadía en Ciudad Universitaria, el atacante registró una cosecha de 5 goles y 6 asistencias, desempeñó labores tanto de extremo por derecha como de mediapunta creativo. Aunque dejó destellos de calidad en el ataque universitario, su continuidad se vio truncada por la reestructuración del plantel.

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Trayectoria y recorrido en la Liga MX de Leo Suárez

El recorrido de Leo Suárez en el futbol mexicano fue amplio y variado, sumando minutos con tres de las instituciones más tradicionales del circuito azteca:

Club América: Arribó en 2020 procedente del balompié español. En Coapa vivió dos etapas (2020-2021 y 2023-2024), donde disputó más de 80 encuentros, convirtió 12 goles y formó parte del plantel campeón del torneo Apertura 2023.

Arribó en 2020 procedente del balompié español. En Coapa vivió dos etapas (2020-2021 y 2023-2024), donde disputó más de 80 encuentros, convirtió 12 goles y formó parte del plantel campeón del torneo Apertura 2023. Santos Laguna: Fue cedido a préstamo para militar durante el año 2022 con los Guerreros. En la Comarca Lagunera tuvo un paso destacado con regularidad en el cuadro titular, registrando 33 partidos y 8 anotaciones.

Fue cedido a préstamo para militar durante el año 2022 con los Guerreros. En la Comarca Lagunera tuvo un paso destacado con regularidad en el cuadro titular, registrando 33 partidos y 8 anotaciones. Pumas UNAM: Su última experiencia en suelo mexicano antes de concretar su salida definitiva del club.

Con 30 años de edad y tras haber vestido previamente las camisetas de Boca Juniors, Villarreal, Real Valladolid, RCD Mallorca y Estudiantes de La Plata, el futbolista formado en la cantera 'xeneize' buscará aportar su desequilibrio y experiencia en el futbol uruguayo vistiendo los colores de Boston River.

