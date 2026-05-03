Prisionero del Milan: Santiago Gimenez es víctima de un equipo sin ataque

En el marco de la jornada 35 de la Serie A, el AC Milan sufrió una dolorosa derrota de 2-0 ante el Sassuolo en el Mapei Stadium, pero más allá del resultado, la preocupación central radica en el presente de su delantero, Santiago Gimenez.

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Gimenez, quien ingresó de cambio al minuto 59 en sustitución de Rafael Leão, volvió a ser testigo y víctima de un funcionamiento colectivo que parece haber olvidado cómo alimentar a sus atacantes. Desde su entrada, el exjugador de Cruz Azul deambuló en el área rival prácticamente como un náufrago; en los poco más de 30 minutos que estuvo en el campo, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri fue incapaz de generar una sola opción clara de gol para el mexicano.

Un sistema que asfixia a Santiago Gimenez

La crisis de efectividad no es exclusiva de Santiago. El Milan atraviesa un desierto ofensivo donde ni Christopher Nkunku ni el experimentado Niclas Füllkrug han logrado romper la inercia negativa. El planteamiento táctico, criticado por su excesiva rigidez y falta de creatividad en el último tercio, ha convertido a la posición de centro delantero en un puesto de sacrificio donde se pelea mucho pero se remata poco.

Santi Gimenez, que llegó a Italia con la etiqueta de goleador letal tras su paso por la Eredivisie, se encuentra atrapado en un esquema que prioriza el orden defensivo pero que produce muy poco futbol en la zona de definición. Sus estadísticas en este encuentro reflejan la realidad: cero remates a puerta y una participación limitada a bajar balones largos que rara vez encontraban un apoyo cercano.

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Este bache futbolístico llega en el peor momento posible. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, el nivel de ritmo y confianza de Santiago Gimenez es vital para sus aspiraciones en la Selección Mexicana. La falta de minutos consistentes y, sobre todo, la carencia de oportunidades frente al marco, generan una inercia negativa que podría afectar su protagonismo en el esquema nacional.

Si el Milan no logra reactivar su engranaje ofensivo en el cierre de temporada, el Bebote llegará a la máxima justa veraniega con una alarmante falta de pólvora. Para un delantero de su jerarquía, no hay peor enemigo que la intrascendencia, y hoy, el Milan lo está condenando a ella.

