Chivas manda llamado de UNIÓN a sus aficionados previo a la vuelta contra Tigres

Luego de la dolorosa derrota de 1-3 en la cancha del “Volcán” en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 ante los Tigres, el conjunto de Chivas ha decidido jugar su carta más emocional: la de la identidad, ante sus aficionados.

Tigres vs Chivas: resumen y goles de un partidazo en los Cuartos de Ida del Clausura 2026

A través de sus redes sociales, Guadalajara lanzó un mensaje que busca calar hondo en la memoria de su afición. Bajo el lema "SOMOS EL CLUB UNIÓN Y VAMOS JUNTOS HASTA EL FINAL", la directiva recordó los cimientos de la institución. Cabe recordar que el equipo fue fundado en 1906 bajo el nombre de "Union Football Club", una esencia que hoy buscan recuperar para generar una cohesión total entre la plantilla y la tribuna del Estadio Akron. El mensaje es claro: para remontar frente a uno de los planteles más poderosos de la liga, Chivas necesita volver a ser ese bloque indivisible de sus orígenes.

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El panorama, sin embargo, es complejo. El técnico argentino Gabriel Milito se enfrenta a este reto con una mano atada a la espalda debido a la ausencia de cinco piezas fundamentales, convocadas a la Selección Mexicana: el guardameta Raúl "Tala" Rangel, el mediocampista Luis Romo, el juvenil Brian Gutiérrez, el desequilibrante Roberto "Piojo" Alvarado y el goleador del momento, Armando "Hormiga" González.

¿Qué es lo que dijo Gabriel Milito después de la derrota?

Pese a las bajas, Milito se mostró firme en la conferencia de prensa después del duelo de ida: "No estoy aquí para poner excusas. Es una situación que aceptamos desde el principio", sentenció el estratega, quien además inyectó una dosis de optimismo al entorno rojiblanco. "Tengo fe, tengo ilusión de poder mejorar lo que hicimos hoy. Sabemos que debemos hacer un gran desgaste y un partido muy bueno para conseguir la victoria, pero es posible", añadió.

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¿Qué necesita Chivas para avanzar a semifinales?

El criterio de desempate por posición en la tabla ya no favorece automáticamente a cualquiera en estas instancias si la diferencia de goles es negativa. Debido al marcador de 1-3 en la ida, Chivas tiene la obligación de vencer a Tigres por una diferencia de dos goles (por ejemplo, 2-0 o 3-1) para igualar el marcador global. En caso de empate en el global, la posición en la tabla general será el factor determinante.

El Estadio Akron promete ser una caldera. La historia de Chivas está escrita con tintas de épica y, este sábado 9 de mayo, el Guadalajara buscará otra página dorada.

