Última hora: Estrella del Real Madrid al hospital tras perder 6 kilos por enfermedad

El defensa español Raúl Asencio fue llevado al hospital por problemas gastrointestinales que lo han hecho bajar 6 kilos en muy poco tiempo y que ha generado un profundo eco en los pasillos de las instalaciones del Real Madrid.

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Lo que inicialmente se gestionó como una indisposición digestiva ha derivado en un cuadro severo de enterocolitis bacteriana, una afección que no solo ha mermado la salud del canterano, sino que ha impactado directamente en su integridad física de cara al cierre de la temporada.

El joven central, que se había erigido como un recurso de garantías para Álvaro Arbeloa ante las constantes turbulencias en la defensa blanca, se encuentra actualmente guardando reposo en su domicilio. No obstante, el camino para llegar ahí no fue sencillo: el jugador tuvo que ser hospitalizado de urgencia para recibir sueroterapia intravenosa, una medida necesaria para combatir la deshidratación aguda provocada por la infección.

La cifra que más preocupa al cuerpo médico del Real Madrid es la drástica pérdida de peso del futbolista. En cuestión de días, Asencio ha perdido seis kilogramos, un lastre considerable para un atleta de alto rendimiento cuya ventaja competitiva reside en el despliegue físico y la contundencia en el duelo individual.

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Real Madrid con problemas en la línea defensiva

Las consecuencias deportivas de este contratiempo médico han sido inmediatas y de alto calado. Asencio ya fue una baja sensible en la expedición a territorio bávaro para el duelo de Champions League ante el Bayern Munich, obligando al cuerpo técnico a reajustar un banquillo que ha estado al límite durante todo el curso.

Asimismo, se ha confirmado que el central no formará parte de la convocatoria para el próximo compromiso liguero frente al Deportivo Alavés. Con la necesidad de gestionar las cargas de minutos de los titulares habituales, la ausencia del canterano deja a Arbeloa con un margen de maniobra reducido en donde el conjunto blanco pelea por el título de LaLiga donde se encuentra a nueve puntos del puntero el equipo del Barcelona.

