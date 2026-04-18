¡Traición total! El destino de Matías Almeyda que rompería el corazón de los chivahermanos

¡El Pelado está de regreso en el radar del futbol mexicano! Tras una salida estrepitosa del Sevilla, donde el técnico argentino no se guardó nada contra la directiva, acusándolos de traición al asegurarle su permanencia apenas 24 horas antes de despedirlo, el nombre de Matías Almeyda vuelve a retumbar con fuerza.

Mazatlán 1-1 Querétaro | Resumen y goles | Jornada 15 Clausura 2026

¿Qué equipos de la Liga MX se interesan en Matías Almeyda?

Para los chivahermanos este regreso podría considerarse una traición ya que hoy dos instituciones con historias opuestas pero ambiciones compartidas lo tienen en la mira: el América y el Atlante.

Según información de varios medios deportivos en Sudamérica, el interés del América surge tras el desgaste de la era de André Jardine, especialmente después de la eliminación en la Concachampions. La directiva azulcrema ve en Almeyda al líder capaz de gestionar un vestidor de alta presión, a pesar de su pasado rojiblanco.

Por otro lado, el Atlante, que es sexto en la Liga de Expansión y acaricia su regreso a la Liga MX, busca un golpe de autoridad mediático y deportivo. La directiva azulgrana sueña con que el Pelado sea el arquitecto de su proyecto de retorno al máximo circuito.

¿Cuál considera Matías Almeyda que fue la traición del Sevilla con él?

La experiencia de Almeyda en el Sánchez-Pizjuán terminó de forma abrupta este abril de 2026. "Esa traición del futbol es la que duele. Esa gente ya no me puede mirar más", declaró el estratega tras su salida del club andaluz, donde los resultados no acompañaron y la gestión interna terminó por fracturar la relación. Ahora, como agente libre, México parece ser el destino natural para un hombre que entiende como pocos la idiosincrasia del jugador azteca.

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¿Cuáles son los números de Matías Almeyda con Chivas?

La razón por la que Matías Almeyda es el deseo de todos radica en lo que construyó con las Chivas de Guadalajara entre 2015 y 2018. Su gestión no solo devolvió la identidad al Rebaño Sagrado, sino que la tradujo en vitrinas llenas:

Títulos conquistados: 5 (1 Liga MX, 2 Copa MX, 1 Supercopa MX y 1 Liga de Campeones de la Concacaf).



5 (1 Liga MX, 2 Copa MX, 1 Supercopa MX y 1 Liga de Campeones de la Concacaf). Efectividad: Dirigió 139 partidos oficiales , teniendo un 50.84% de rendimiento.



Dirigió , teniendo un 50.84% de rendimiento. Balance: 56 victorias, 44 empates y 39 derrotas.

Matías Almeyda demostró que puede ser campeón con puros mexicanos, una credencial que hoy lo tiene como el candidato número uno para agitar el mercado de fichajes en este cierre del Clausura 2026.

