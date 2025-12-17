Djokovic vuelve a Adelaida para afinar rumbo al Abierto de Australia 2026

El inicio de temporada en Australia suele servir como termómetro ya que unos van por sensaciones, otros por puntos y varios por costumbre. Novak Djokovic, en cambio, suele ir por todo, incluso cuando el calendario apenas abre la puerta y todavía huele a año nuevo.

El inicio de temporada en Australia rara vez se siente como “pretemporada”. Para muchos es un ajuste de ritmo pero para Djokovic, suele ser un recordatorio de que el año empieza con objetivos grandes y con cero paciencia para las excusas.

Novak Djokovic usará el Abierto de Adelaida como preparación

La noticia clave es clara puesto que Djokovic confirmó su participación en el ATP 250 de Adelaida, torneo que se disputa del 12 al 17 de enero, como parte de su preparación rumbo al Abierto de Australia 2026, que va del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne.

Además, Adelaida le trae buenos recuerdos. Djokovic ya ganó ahí en 2007 y también en 2023, así que su relación con el torneo tiene algo de amuleto porque aparece, juega y suele salir con trofeo. Esa estadística no garantiza nada, pero sí alimenta el relato y, de paso, mete presión a cualquiera que piense que la semana será tranquila.

Los tenistas contra los que se enfrentará Djokovic

El torneo tampoco pinta como paseo: la lista de nombres incluye jugadores de peso como Jack Draper, Alejandro Davidovich Fokina, Tommy Paul, Jiri Lehecka, Stefanos Tsitsipas y Francisco Cerúndolo, con opciones reales de complicarle el camino y de obligarlo a ajustar detalles antes de Melbourne.

El año pasado eligió otra ruta previa y pasó por Brisbane, donde quedó fuera en cuartos de final ante Reilly Opelka, antes de caer en semifinales del Abierto de Australia ante Alexander Zverev. Esta vez cambia la receta y vuelve a un lugar que ya le funcionó.

A sus 38 años y con el ranking ATP en el número 4, el serbio mantiene objetivos de talla histórica porque quiere un undécimo título en el Abierto de Australia y el Grand Slam número 25, una cifra que lo pondría todavía más solo en la conversación de los récords. En su caso, “pretemporada” suena más a “ensayo general” que a simple calentamiento.