La danza de nombres para entrenar a Carlos Alcaraz el próximo año

Carlos Alcaraz ha sorprendido a todos en el mundo del tenis con el cambio abrupto con su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

El tenista español podría sumar en el futuro a su equipo a grandes influencias del tenis. Algunos nombres que podrían animarse a esta aventura serían André Agassi o Toni Nadal, quienes ya han tenido la experiencia de entrenar a algunos de los mejores jugadores del circuito ATP.

“Imagino que su padre se involucrará ahora más, estará más metido, y Samu López también es un gran entrenador. Estoy convencido de que puede encontrar a gente mucho mejor que yo. Por muy entrenador que seas, a la hora de controlar a alguien, con gente mayor ya no toca. Es igual que un padre: cuando dejas de mantener a tu hijo, puedes darle tu opinión, pero no le puedes imponer”, dijo Toni sobre esta posibilidad.

Una separación inesperada en el mundo del Tenis

Por otro lado, el extenista Greg Rusedski se animó a opinar sobre la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero.

“No sabemos de quién fue la decisión, pero ¿quién puede creerlo? Ganas el premio al mejor entrenador del año una semana, Alcaraz es el mejor jugador del año y el número uno del mundo, y de repente rompe con su entrenador. Es un shock. Creo que se trata de la relación y la comunicación. Quizás está jugando demasiados partidos de exhibición, disfrutando de su vida fuera del tenis”, dijo Greg.

El que fuera número cuatro del mundo en 1997 considera que Juan Carlos y Carlos deberán arreglar sus diferencias en el futuro.

“Estamos a mitad de la temporada baja y obviamente esto es un desacuerdo sobre el entrenamiento o demasiadas exhibiciones. Parece que Ferrero está luchando con Alcaraz porque el jugador quiere disfrutar de su vida. Si eres feliz fuera de la cancha, juegas mejor, y si intentas cambiar la personalidad de alguien, puede ser más difícil”, sentenció.

