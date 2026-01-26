La ilusión regresa: CONMEBOL deja abierta la puerta a Liga MX y MLS para la Copa Libertadores 

La ilusión de millones de aficionados en México y Estados Unidos por jugar la Copa Libertadores se ha encendido luego de las declaraciones del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez al medio informativo Globo Esporte, donde dice que existe la posibilidad de que los clubes de la Liga BBVA MX y la MLS regresen a disputar el máximo torneo de clubes de Sudamérica. Sin embargo, aclaró que esta decisión depende directamente de la Concacaf, organismo al que pertenecen ambos países.

Alejandro Domínguez recordó que los equipos mexicanos ya tuvieron participación en la Copa Libertadores entre 1998 y 2016, dejando huella con actuaciones memorables, como las finales alcanzadas por Cruz Azul en 2001, Chivas en 2010 y Tigres en 2015. “La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf”, declaró el directivo, remarcando que la invitación no depende únicamente de la voluntad de la CONMEBOL.

Dueño del Inter Miami sostiene pláticas con la Conmebol

El tema cobró mayor fuerza tras las declaraciones de Jorge Mas, uno de los dueños del Inter Miami, quien fue contundente al expresar su deseo de ver a los campeones de la MLS y la Liga BBVA MX competir en la Libertadores. “Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga... Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”, afirmó Mas.

Jorge Mas incluso reveló que ya ha sostenido conversaciones con Domínguez y con la propia CONMEBOL para explorar esta posibilidad. “Hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores”, recordó, reforzando el argumento de que la integración de equipos de Norteamérica no sería algo nuevo, sino un regreso a una dinámica que ya existió en el pasado.

La eventual participación de clubes mexicanos y estadounidenses en la Copa Libertadores generaría un impacto significativo en el panorama futbolístico continental. Para la Liga BBVA MX, sería la oportunidad de volver a medirse contra los mejores equipos de Sudamérica, mientras que para la MLS representaría un salto competitivo que podría acelerar su crecimiento internacional.

Por ahora, la decisión está en manos de la Concacaf, que tendría que negociar con la CONMEBOL las condiciones de un eventual regreso. La Copa Libertadores podría recuperar así un atractivo adicional, con la incorporación de mercados futbolísticos que aportarían competitividad, audiencia y espectáculo.

