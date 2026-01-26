Rayados pone la mira a goleador europeo para suplir a Berterame

Los Rayados de Monterrey están preparando un movimiento estratégico para reforzar su delantera luego de la inminente salida del atacante de la Selección Mexicana Germán Berterame, quien prácticamente tiene todo encaminado para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami y compartir vestuario con Lionel Messi.

La directiva de los Rayados tienen en la mira a Uros Durdevic, delantero montenegrino de 31 años que actualmente pertenece al conjunto del Atlas. Según reportes de prensa, Monterrey estaría dispuesto a desembolsar entre 3.5 y 4 millones de dólares para hacerse de inmediato con los servicios del atacante. Durdevic ha mostrado un rendimiento sólido con la camiseta rojinegra, acumulando 20 goles en 49 partidos, cifras que lo colocan como una opción atractiva para suplir la cuota ofensiva que dejará Berterame.

responde a la necesidad de mantener la competitividad en un plantel que aspira a todos los títulos de los torneos que está y va a participar. Los regios saben que perder a Berterame significa dejar un vacío importante en la delantera, por lo que buscan un jugador con experiencia y capacidad de adaptación rápida al esquema de Domenec Torren.

¿Otros candidatos para sustituir a Berterame en Rayados?

Durdevic, sin embargo, no es el único nombre en la lista de los Rayados. La directiva también contempla otras alternativas para reforzar su ataque. Entre ellas destaca el brasileño Rafael Navarro, quien actualmente juega en el Colorado Rapids de la MLS. Navarro, joven y con proyección, podría aportar frescura y dinamismo al frente ofensivo.

Otro candidato es el colombiano Rafael Santos Borré, delantero del Internacional de Porto Alegre, reconocido por su paso exitoso en River Plate y su experiencia en la Bundesliga. Su perfil lo convierte en una opción de peso, aunque su fichaje implicaría una negociación más compleja. Finalmente, aparece el mexicano Alan Pulido, quien ya conoce la Liga BBVA MX y estuvo la temporada pasada con las Chivas de Guadalajara y ser una solución inmediata gracias a su adaptación al entorno nacional.

La decisión final dependerá de las condiciones económicas y deportivas que logre cerrar Monterrey en las próximas semanas. Lo cierto es que la salida de Berterame obliga a los Rayados a moverse rápido en el mercado para no perder poder ofensivo. La afición espera un refuerzo de calidad que mantenga al equipo en la pelea por los títulos, y Durdevic parece ser, por ahora, el candidato más cercano a vestir la camiseta albiazul.

