El mensaje de Garnacho a Messi y Arturo Vidal

El Manchester United jugó su partido correspondiente a la jornada 5 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League contra el Galatasaray en donde empataron 3-3.

Debido al empate en este partido, los dirigidos por Erick Ten Hag se encuentran en el último lugar del Grupo A solo con 4 de 12 puntos posibles. producto de 3 derrotas, una victoria y un empate.

Sin embargo, el hombre del momento fue, otra vez, Alejandro Garnacho, que marcó el primero del partido para el United y les daba esperanzas de mantenerse vivos en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

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Recadito a Vidal y a Messi de Garnacho

La noche de Garnacho pintaba bien, ya que un gol suyo a los 11 minutos ponía en ventaja a los Red Devils en el marcador, ventaja que duraría solo 18 minutos, pues Ziyech empataba el partido.

GARNACHO METE OTRO GOLAZO Y HACE EL CALMA, CALMA DE CRISTIANO RONALDO.



BICHIBOY? Destinado a la GRANDEZA. pic.twitter.com/d4TxqwzzMu — MT (@MadridTotal_) November 29, 2023

Sin embargo, lo que llamó la atención de los espectadores en el estadio, además de el gol, fue la celebración que hizo el argentino, emulando a Cristiano Ronaldo con su mítico 'calma clama'.

Hace unos días Garnacho se mandó a hacer un golazo de Chilena en la Premier League y su festejo fue otro más de Cristiano Ronaldo, haciendo el 'Siuuu'.

Debido a esa celebración, múltiples jugadores y periodistas criticaron su forma de celebrar los goles, Arturo Vidal aseguraba que Alejandro Garnacho debía de forjarse su nombre y no imitar al astro portugués, sin embargo, el argentino volvió a celebrar a lo 'CR7'.

De igual manera, aún con que Messi lo dejó de seguir in Instagram reciéntenme por su celebración, Garnacho sigue demostrando que es aficionado al exjugador del Real Madrid, emulando los festejos más icónicos de su ídolo.

El Manchester United está fuera de la Champions League a falta de una jornada, buscará clasificarse a la Europa League cuando se enfrente al Bayern Munich en la última jornada el 12 de diciembre de 2023 en Old Trafford.

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