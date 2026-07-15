ÚLTIMA HORA: Operan a figura del América a un día del inicio del Apertura 2026

A solo unos días del arranque del Torneo Apertura 2026, el Club América recibió una noticia que modifica sus planes para el inicio del semestre. La institución confirmó que Alejandro Zendejas fue sometido a una limpieza articular en la rodilla derecha, intervención que se realizó de manera exitosa y que lo mantendrá alejado de las canchas por tiempo indefinido.

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El anuncio llegó mediante un breve comunicado publicado por el club en redes sociales.

"El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución".

Aunque las Águilas no especificaron cuánto tiempo estará fuera el atacante, el hecho de no establecer una fecha estimada de regreso abre la posibilidad de que Guillermo Almada no pueda contar con uno de sus futbolistas más desequilibrantes durante las primeras jornadas del campeonato.

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Zendejas venía de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026

El futbolista de 28 años terminó hace apenas unos días su participación con la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026. Durante el torneo tuvo actividad limitada y posteriormente recibió algunos días de descanso antes de reportar con el conjunto azulcrema.

Mientras otros seleccionados como Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes ya se reincorporaron a los entrenamientos en Coapa, el caso de Zendejas terminó con una intervención quirúrgica que cambia por completo su panorama para el arranque del torneo.

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Una ausencia que puede pesar en el ataque azulcrema

La baja representa un golpe importante para el América. En los últimos torneos, Zendejas se ha consolidado como una de las principales armas ofensivas del equipo gracias a su velocidad, capacidad para desequilibrar por las bandas y aporte constante en goles y asistencias.

Ahora, el cuerpo técnico deberá encontrar alternativas mientras el atacante completa su recuperación. Por el momento, el club únicamente informó que su regreso dependerá de la evolución médica, por lo que no existe una fecha confirmada para volver a verlo con la camiseta azulcrema.