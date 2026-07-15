Guillermo Almada lo ve como titular en América, pero la afición reprueba su participación

Comienza la cuenta regresiva para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde el Club América parte como uno de los favoritos a llevarse el título gracias a la llegada de Guillermo Almada, entrenador uruguayo que llega para sustituir a André Jardine.

cruz azul

América hará su debut oficial el próximo sábado 18 de julio cuando visite La Corregidora para enfrentarse al Querétaro en punto de las 9 de la noche. Y mientras esto sucede, existe un jugador que, si bien tiene la confianza de su entrenador, ha sido criticado por la afición azulcrema.

¿Por qué la afición del América no quiere a Alan Cervantes?

América tuvo un último duelo de preparación ante Los Ángeles Galaxy el fin de semana pasado en donde cayeron ante el cuadro angelino por 1-0. Aquí, uno de los jugadores más criticados fue Alan Cervantes, quien a priori sería titular en el centro del campo junto a Erick Sánchez.

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Fue a través de redes sociales que la afición del Club América criticó severamente el rendimiento del jugador que llegó a Coapa hace dos años, esto después de los balones perdidos que tuvo ante la escuadra de la MLS. Ante ello, la comparación con Jonathan dos Santos fue irremediable.

Vale mencionar que el mexicano se retiró del futbol para iniciar su camino por la moda; además, la estructura de Guillermo Almada ha descartado a Rodrigo Dourado, por lo que todo indica que, al menos para el juego ante Querétaro, Alan Cervantes será el elegido por el uruguayo pese a las críticas de su afición.

¿Qué refuerzos ha confirmado América para el Apertura 2026?

A falta de un día para el inicio del Apertura 2026, así como de tres días para su debut oficial frente a los Gallos Blancos, el Club América no ha confirmado ningún refuerzo, un hecho que ha molestado a la afición que esperaba que, para estos momentos, el plantel estuviera más completo.