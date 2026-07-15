Equipo de Liga MX presenta 6 refuerzos a pocos días de inicio de Torneo Apertura 2026

Nueva era en Santos Laguna de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el cuadro de Torreón presentó a seis refuerzos para el siguiente certamen y se declara listo para encarar a Rayados de Monterrey en la primera jornada. El ahora club dirigido por Renato Paiva firmó a dos centrales argentinos, además, reincorporó al delantero mexicano; Eduardo Aguirre y le abrió las puertas de nuevo a Diego González, el famoso 'Pulpo'.

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Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna, Gonzalo Pineda, director de futbol y el director técnico Renato Paiva estuvieron presentes en la conferencia de prensa y fue el mandamás lagunero quien se dijo contento con las nuevas caras en su club:“Estamos felices de presentar a seis guerreros que se suman al proyecto, que desde el inicio manifestaron su deseo de venir. Invito a todos a que se ilusionen con nosotros, porque haremos todo lo posible para mostrarles en la cancha”, destacó el joven directivo.



Felipe Sánchez - defensa central

Franco Pardo - defensa central

Mauricio Cuevas - lateral derecho

Joshua Mancha - mediocampista ofensivo

Eduardo Aguirre - delantero centro

Diego González - delantero centro

Será este sábado 18 de julio en punto de las 7 de la noche cuando los Guerreros del Santos Laguna visiten la cancha del Gigante de Acero para enfrentar a los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda en la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

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