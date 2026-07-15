Soñaban con salir del América, pero su terrible Mundial los mantendrá en el club

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue el escenario para que varios jugadores de la Liga BBVA MX, destacando a aquellos que forman parte de los equipos más importantes como Toluca, América, Cruz Azul y Chivas, sobresalieran a fin de buscar su arribo al balompié de Europa.

Colectivamente, al América no le alcanza

Bajo este tenor, también existen jugadores que decepcionaron con sus actuaciones y que, por tal motivo, luce muy complicado que salgan a Europa desde la Liga BBVA MX. Y, en este rubro, destacan tres elementos que forman parte del América y que podrían mantenerse en el club durante, al menos, una temporada más.

3 jugadores que soñaban con salir del América, pero que decepcionaron en el Mundial 2026

Brian Rodríguez: El extremo por izquierda tenía todas sus apuestas en tener un Mundial 2026 por demás excelente para, así, llamar la atención de los más poderosos de Europa; sin embargo, su decepcionante actuación lo mantendría en el América durante un tiempo más.

El extremo por izquierda tenía todas sus apuestas en tener un por demás excelente para, así, llamar la atención de los más poderosos de Europa; sin embargo, su decepcionante actuación lo mantendría en el durante un tiempo más. Sebastián Cáceres: A pesar de haber sido titular en la Selección de Uruguay, la realidad es que el triste rendimiento que el país tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 también permeó en él, por lo que luce complicado que pueda salir del América rumbo al viejo continente.

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Israel Reyes: Si bien el mexicano no tuvo una mala Copa Mundial de la FIFA, se esperaba que fuera titular como central o lateral por derecha, situación que no ocurrió. A pesar de ello, no se descarta que pueda salir a Europa en este mismo mercado de fichajes.

¿Cuándo y contra quién debuta América en el Apertura 2026?

Mientras se solucionan las altas y bajas del Club América para el siguiente torneo, vale decir que la escuadra dirigida por Guillermo Almada hará su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el sábado 18 de julio cuando visite al Querétaro en punto de las 21:00 horas.