Alek Thomas y los MEXICANOS que han brillado en Los Ángeles Dodgers

El mercado de fichajes dentro de las Grandes Ligas ha traído consigo un movimiento realmente interesante para la comunidad gracias al arribo de Alek Thomas, quien a partir de ahora se convertirá en nuevo jugador de Los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones de la MLB.

Kike Hernández, cree que el espíritu de Fernando Valenzuela, acompaña a Dodgers

En primera instancia, vale decir que Alek Thomas llega al equipo de los Ángeles luego de la participación que tuvo con los Diamondbacks de Arizona. Es así como el pelotero con raíces mexicanas se despide de su antiguo club luego del acuerdo entre ambas directivas para que este se convierta en nuevo elemento de los Dodgers, por lo que, durante estas primeras semanas, disputará minutos en las Ligas Menores con los Oklahoma City Comets.

¿Qué mexicanos han logrado sobresalir en Los Ángeles Dodgers?

Sin duda alguna, el beisbolista mexicano más importante que ha formado parte de la historia de los Dodgers es Fernando Valenzuela, leyenda absoluta de este deporte que conquistó dos títulos de Serie Mundial con la franquicia, además de ganarse el cariño de chicos y grandes por igual.

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Imposible no mencionar a Julio Urías y el logro que obtuvo en la Serie Mundial del 2020, así como las campañas dominante que tuvo con el equipo de Los Ángeles. Víctor González también tuvo buenos lapsos al inicio de esta década, mientras que, en el pasado, Ismael Valdés ayudó a que el equipo ganara más adeptos en territorio mexicano.

¿Cuáles son las características principales de Alek Thomas?

Alek Thomas se destaca por ser un pelotero cuya velocidad es digna de admirar; además, cuenta con una profundidad y una defensa que ayudarán a que el plantel de los Dodgers sea aún más completo gracias a su habilidad para cubrir muchos kilómetros dentro del diamante.

¿Cuánto dinero pagaron los Dodgers para hacerse con Alek Thomas?

De acuerdo con El Heraldo Deportes, Los Ángeles Dodgers asumirán alrededor de 1.4 millones de dólares del salario de Alek Thomas a lo largo de la campaña; además, Arizona recibió a José Requena, beisbolista venezolano de apenas 17 años de edad.