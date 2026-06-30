¡ÚLTIMA HORA! Alemania pierde una marca que había conservado en todas las Copas Mundiales tras perder contra Paraguay

Alemania vive días convulsos desde que en el 2014 alcanzaran la gloria por cuarta vez en su historia al conquistar el Mundial de Brasil; sin embargo, desde entonces ha arrastrado su prestigio quedando eliminados en Fase de Grupos en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022 y ahora perdiendo una tanda de penales por primera vez en su historia ante Paraguay en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Alemania pierde una tanda de penales por primera vez en su historia

La Selección de Alemania era garantía desde el manchón penal en las Copas Mundiales hasta este lunes 29 de junio cuando perdió desde los 11 pasos ante Paraguay en los Dieciseisavos de Final.

De hecho la última vez que Alemania había perdido una tanda de penales en una gran competición fue en la Final de la Eurocopa 1976 cuando un cobro de Antonin Panenka le dio a Checoslovaquia su primera copa e inmortalizó su nombre para la posteridad a una ejecución sublime picando la pelota al centro de la portería y engañando por completo a Sepp Maier.

Los alemanes se habían visto frente al manchó penal en las justas de España 82, México 86, Italia 90 y Alemania 2006 siempre saliendo airosa en instancias decisivas.

Sin embargo, este lunes ha confirmado el mal momento por el que atraviesan al perder ante Paraguay en la tanda de penales por primera vez en su historia en Copas del Mundo.

Las tandas de penales de Alemania en Mundiales

España 82| Francia 4-5 Alemania en Semifinales

México 86| México 1-4 Alemania en Cuartos de Final

Italia 90| Alemania 4-3 Inglaterra en Semifinales

Alemania 2006| Alemania 4-2 Argentina en Cuartos de Final

Mundial 2026| Alemania 3-4 Paraguay en 16vos de Final

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