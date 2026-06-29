Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Ecuador, de los 16avos de final del Mundial 2026

El duelo entre México y Ecuador, correspondiente a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá ver EN VIVO y GRATIS. Las selecciones mexicana y ecuatoriana se enfrentarán este 30 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:00, tiempo del centro de México.

El combinado azteca, que portará su uniforme verde después de usar uno diferente para cada partido de la fase de grupos, llegó a este encuentro como primer lugar del grupo. Los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre consiguieron el pleno de puntos sin conceder un solo gol al vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Por su parte, los ecuatorianos se colocaron como uno de los mejores terceros lugares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a Alemania, empatar con Curazao y caer ante Costa de Marfil en el Grupo E. Los sudamericanos aspiran a unirse a Brasil como otro equipo de Conmebol clasificado a octavos de final.

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Ecuador será el rival en los 16vos de final y lo podrás vivir en #ElCanalDelMundial



📅 Martes 30 de junio⁣⁣⁣

🕖 6:30 PM⁣⁣⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

📱 APP Azteca Deportes⁣ pic.twitter.com/ION7TWPKaj — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 28, 2026

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Ecuador?

La mejor opción para ver EN VIVO y GRATIS el partido entre México y Ecuador de los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es TV Azteca. El canal transmitirá el partido en directo a través de Azteca 7, así como por la app y el sitio web de Azteca Deportes. Además, está la alternativa de seguir las mejores acciones del encuentro mediante el liveblog en internet.

El partido entre el combinado mexicano y su rival ecuatoriano está programado para comenzar a las 7:00 PM, tiempo del centro de México, pero la transmisión a través de Azteca Deportes arrancará a las 6:30 PM para ofrecer una previa de calidad sobre el encuentro.

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