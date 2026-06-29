Alemania vs combinado paraguayo: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY lunes 29 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Alemania vs Paraguay Alemania vs Paraguay

La fase de eliminación directa de la justa veraniega 2026 continúa este lunes con un duelo que promete muchísima intensidad: Alemania frente al combinado paraguayo.

El conjunto alemán llega a este compromiso después de una fase inicial con sensaciones encontradas. Por momentos mostró el poder ofensivo que lo convierte en uno de los candidatos naturales, aunque también dejó dudas defensivas que podrían costarle caro en esta instancia.

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Del otro lado aparece un combinado paraguayo que ha logrado mantenerse con vida gracias a su orden táctico y competitividad. Los equipos de Gustavo Alfaro suelen sentirse cómodos en escenarios de alta tensión, especialmente cuando deben resistir y golpear en momentos puntuales.

En el papel, Alemania parte como favorita por jerarquía y profundidad de plantilla. Sin embargo, Paraguay ya demostró que puede complicar a cualquier rival.

No hay mañana: el ganador avanzará; el perdedor quedará eliminado.