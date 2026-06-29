Países Bajos vs Marruecos: a quién se enfrentará el ganador de este partido de 16avos en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresó formalmente en su etapa de definición, con el duelo de ayer entre Canadá y Sudáfrica. La jornada de hoy correspondiente a los dieciseisavos de final tendrá a Países Bajos y Marruecos como protagonistas en el último turno del día, sobre el césped del Estadio Monterrey, con la particularidad de que ambos seleccionados ya saben a qué país enfrentarán en caso de avanzar a los 8avos de final de la justa mundialista.

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Luego de la victoria de ayer por la mínima ante Sudáfrica, Canadá es la primera selección clasificada a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su rival saldrá del duelo entre Países Bajos y Marruecos. Con esta definición ya consumada, el conjunto europeo y el africano ya saben su recorrido en caso de avanzar a la próxima ronda, debido a que el ganador jugará ante Canadá el próximo sábado 4 de julio en el Estadio de Houston.

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Así llegaron Países Bajos y Marruecos a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto dirigido por Ronald Koeman arribó a esta instancia definitoria luego de superar el Grupo F, el cual compartió junto a Japón, Túnez y Suecia. Países Bajos se consagró como puntero del grupo con 7 unidades, cosechando un empate y dos contundentes victorias ante el combinado africano y el conjunto europeo. De esta manera, el seleccionado capitaneado por el defensor central Virgil Van Dijk intentará dar nuevamente un paso adelante en la justa mundialista ante un Marruecos que puede generarle problemas.

Por su parte, el conjunto marroquí llegó a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras un buen andar en el Grupo C, compartido con Brasil, Haití y Escocia. Marruecos alcanzó la suma de 7 puntos, empatando en su debut frente a Brasil y posteriormente ganando con autoridad sus respectivos compromisos ante los combinados europeo y caribeño.