Alerta Chivas: Hugo Camberos sería buscado por 2 equipos del Big Six de la Premier League

El buen momento que vive Hugo Camberos podrían hacer que se marche, aunque tiene una condición. Durante el Premundial Sub-20 de la Concacaf, comenzó a crecer la posibilidad de que el joven futbolista de Chivas de Guadalajara sea fichado por algún club del famoso “Big Six” de la Premier League. Dos de ellos lo habrían visto recientemente.

Resulta que así como ya causó baja, ahora Hugo Camberos, atacante del Guadalajara y de la Selección Mexicana Sub-20, podría marcharse definitivamente. Ha trascendido que visores del Arsenal y del Tottenham habrían estado presentes en el Estadio Cuauhtémoc para observar su actuación en México vs. Guatemala, encuentro en el que volvió a destacar.

Hugo Camberos dejaría Chivas para llegar a Brujas|@camberos.58

Hugo Camberos despierta interés en la Premier League

Los dos equipos londinenses, integrantes del llamado Big Six de la Premier League, habrían seguido de cerca el desempeño del canterano rojiblanco durante el Premundial Sub-20.

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Camberos respondió con una actuación sobresaliente y marcó uno de los goles en la victoria por 4-0 sobre Guatemala. Ese rendimiento reforzó el interés de distintos clubes del mundo, quienes ya tenían reportes positivos sobre el extremo mexicano.

Hugo Camberos brilla con México Sub-20 y vuelve a despertar el interés de Europa|Selección Nacional de México

En lo que va del torneo, Camberos suma 3 goles en la fase de grupos y ha sido una de las principales figuras de la Selección Mexicana Sub-20, que avanzó con paso perfecto a los cuartos de final.

Chivas mantiene el plan para Hugo Camberos

Aunque los rumores sobre Europa crecen, el entorno del jugador mantiene una postura clara. El padre de Hugo Camberos explicó que la prioridad es consolidarse como titular en Chivas antes de pensar en un traspaso al futbol europeo.

Hugo Camberos fue elogiado por la prensa argentina previo al México vs. Argentina|FIFA World Cup

También señaló que el siguiente objetivo del delantero de 19 años es ganarse una oportunidad con la Selección Mexicana mayor. Solo después de cumplir esas metas analizarán la posibilidad de emigrar al Viejo Continente.

¿Hugo Camberos podría salir de Chivas?

Por ahora no existen negociaciones formales entre Chivas y alguno de los clubes ingleses. Lo que sí está confirmado es el seguimiento de Arsenal y Tottenham, que aprovecharon el Premundial Sub-20 para evaluar al mexicano.

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Si Hugo Camberos mantiene el nivel que ha mostrado con la Selección Mexicana Sub-20 y logra consolidarse en la Liga MX, el interés desde Europa podría transformarse en una oferta concreta durante este o los próximos mercados de fichajes.

