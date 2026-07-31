Hugo Camberos tiene una única condición antes de dejar Chivas para ir a Europa

Los futbolistas de Chivas han tenido un gran primer semestre del año ya sea por su nivel demostrado en el equipo de Gabriel Milito o en el Mundial con la Selección Mexicana. Sin embargo, Hugo Camberos es uno de los talentos rojiblancos que menos atención se le ha prestado en el último tiempo, principalmente por no ser considerado una pieza clave en el esquema del estratega argentino.

No obstante, el canterano del Guadalajara viene destacándose en las selecciones juveniles de México, donde ya sorprendió a muchos en el Mundial Sub-20 disputado en Chile el año pasado. Su nivel sigue en alza durante el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, por lo que varios clubes de Europa ya se han fijado en su situación contractual. Sin embargo, el futbolista tiene un sueño pendiente antes de dejar Chivas.

La condición de Hugo Camberos antes de dejar Chivas

De acuerdo a las palabras que compartió su padre, Roberto Camberos, su hijo tiene en sus planes hacerse un lugar en el once inicial de Chivas antes de emprender viaje hacia Europa. A pesar de que el delantero debutó a principios del año 2025 en el Torneo Clausura, aún no ha podido ganarse la confianza de los entrenadores rojiblancos, por lo que ahora mismo su objetivo es tratar de convencer a Milito para ser alineado como titular.

Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20|Crédito: @miseleccionsubs / X

Además, Roberto señaló que su hijo tiene el deseo de ser campeón con el Rebaño previo a viajar hacia el Viejo Continente, objetivo que buscará a lo largo del Apertura 2026. De esta manera, Camberos tratará de mantenerse en Chivas para demostrar que puede ser titular, siempre y cuando no reciba una oferta desde el continente europeo extremadamente tentadora y que sea difícil de rechazar.

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Hasta cuándo tiene contrato Hugo Camberos con Chivas

Hugo Camberos tiene contrato con Chivas hasta el 30 de junio de 2027. El extremo renovó su vínculo durante 2025, luego de que su anterior acuerdo estuviera cerca de finalizar.

El Guadalajara aseguró así la continuidad de uno de sus principales canteranos. Además, el nuevo contrato contempla condiciones que podrían facilitar su salida rumbo al futbol europeo si llega una oferta que cumpla con las pretensiones del club.

Según la plataforma especializada Transfermarkt, el canterano de Chivas cuenta con un valor de mercado actual de 3 millones de euros. No obstante, debido a su edad (19) y su gran potencial, la directiva rojiblanca podría solicitar una cantidad mayor para efectuar su salida del Verde Valle.