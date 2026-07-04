Hugo Camberos causa baja de Chivas previo al Apertura 2026: las razones

Hugo Camberos causó baja de Chivas previo al Apertura 2026, pese a que dio lo mejor de sí durante la pretemporada, con el objetivo de ser tomado más en cuenta en el 11 ideal de Gabriel Milito. Esta noticia llega tras los supuestos rumores que lo ponían en el odiado rival del Rebaño y tras las declaraciones que hizo hacia el argentino después de jugar un amistoso con selecciones menores.

Las razones por las que Camberos fue baja del cuadro rojiblanco se debieron a que presentó molestias musculares tras el trabajo físico que realizó durante la pretemporada bajo las órdenes de Milito, quien todavía queda en deuda ante esta petición de los aficionados del Guadalajara.

Camberos fue baja en el partido de preparación ante Correcaminos por lesión.|@camberos.58

El cuerpo técnico del argentino decidió no convocar al seleccionado mexicano para encarar un partido de preparación ante Correcaminos, equipo que juega en la Liga de Expansión MX. Dicho duelo vio los debuts de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, pero el resultado no fue el más esperado al empatar a cero goles.

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Camberos y su deuda con Chivas

El extremo es canterano del Guadalajara y desde su debut comenzó a marcar diferencia, a tal grado que llamó la atención de algunos equipos de Europa. Su nivel futbolístico fue observado a nivel internacional cuando disputó el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la Selección Mexicana.

Sin embargo, el futbolista de 19 años no ha tenido mucha actividad tras la llegada de Milito al banquillo, pues solo lo utiliza como un revulsivo cuando requiere en la cancha de jugadores explosivos y desequilibrantes para abrir el partido y buscar el empate o la victoria.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el extremo solo disputó 8 partidos durante el Clausura 2026, buenos en cuestión de estadísticas, ya que marcó un par de goles que ayudaron a su equipo a clasificar a Liguilla, instancia en la que solo jugó en un encuentro.