Alerta Club América: desde Brasil se llevarían a la mano derecha de André Jardine

Club América confirmó en un comunicado la salida de Diego Ramírez , el director deportivo de la institución y partícipe importante del tricampeonato. En ese marco, en las últimas horas también se conoció que desde Brasil quieren llevarse a la mano derecha de André Jardine, el director técnico del primer equipo varonil de las Águilas. ¿Perderá un aliado?

Mientras el entrenador brasileño recibió el respaldo de los altos mandos de la directiva americanista, ahora Paulo Victor podría salir del América (que podría fichar a Raphael Veiga) . Resulta que el auxiliar técnico de André Jardine tiene una oferta para ser DT de la Selección de Brasil Sub 21, según la información del periodista León Lecanda.

Esta sería una baja de mucha importancia para el entrenador brasileño de 46 años que ganó 5 títulos con América (3 veces la Liga BBVA MX). De esta manera, en caso de que se confirme la salida de Victor, la directiva de las Águilas deberá oficializar a un director deportivo nuevo, mientras que Jardine tendrá que ver quién lo acompaña en su cuerpo técnico.

Club América y Brasil, una historia compartida de muchos éxitos

Mientras que la Confederación Brasileña de Fútbol estaría buscando a Paulo Victor, está claro que Brasil y América están ligados desde hace tiempo. Precisamente el entrenador André Jardine es de origen brasileño y ya supo dirigir al São Paulo de su liga. Y en cuanto a los futbolistas, en este mercado de fichajes de invierno quieren oficializar a Raphael Veiga, de Brasil.

La salida del director deportivo del Club América

Apenas horas antes de los rumores de salida de Paulo Victor, el conjunto de Coapa oficializó la salida de Diego Ramírez como director deportivo de la institución. En un comunicado, se le agradeció por lo conseguido y se confirmó que no seguiría en las Águilas.

Los distintos rumores indican que había conflictos entre él y el entrenador André Jardine en lo que refiere al armado de la plantilla. El problema con los refuerzos habría sido el detonante y, finalmente, los altos mandos confiaron en el DT para darle la responsabilidad casi total. Ahora, él podría perder a su mano derecha.

