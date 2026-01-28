¿De vuelta a la LIGA BBVA MX? Tiago Volpi deja al Gremio y ficha con nuevo equipo

Tiago Volpi deja al Gremio tras un año y ahora es nuevo refuerzo del Red Bull Bragantino, un equipo brasileño de media tabla para abajo. El arquero que dejó al Toluca durante el Clausura 2025 sonó para un regreso de la Liga BBVA MX tras no entrar en planes del “Tricolor”, pero decidió continuar su carrera en su país.

“¡Tiago Volpi llega para ayudar a la defensa del amo bruta! El portero de 35 años firma con Braga hasta finales de 2026”, publicó el club Red Bull en sus redes sociales. Por lo anterior, a corto plazo no se espera el regreso del que es considerado el mejor fichaje de Querétaro, quien llegó en lugar del ex del Barcelona Víctor Valdés .

El brasileño es nuevo jugador del Red Bull, por lo que se terminan las especulaciones de un posible regreso al futbol mexicano.|@tiagovolpi_90

Volpi y la directiva del Gremio llegaron a un acuerdo para que el brasileño saliera con todas las facilidades, ya que la intención del club es bajar la nómina e iniciar una etapa con jugadores más jóvenes, de acuerdo con información de Récord.

Lo que pudo haber sido Tiago Volpi con Toluca

El guardameta de 25 años arribó al futbol mexicano en enero de 2015 con Querétaro, club en el que se consolidó como ídolo, ya que ganó dos campeonatos: la Copa MX y la Supercopa MX. Además, el futbolista estuvo a punto de conquistar el primer título de liga del club, pero perdió la final ante Santos Laguna.

Tiago se fue a su país después de su paso por Gallos, pero regresó a México para el verano de 2022 al ser fichado por Toluca, club en el que se ganó un lugar en la memoria de los aficionados escarlatas. Sin embargo, se marchó iniciado el Clausura 2025, torneo en el que los Diablos Rojos conquistaron la Liga BBVA MX.

Pese a que se fue en las primeras jornadas, es campeón por reglamento, ya que fue inscrito en el torneo. Un semestre más tarde, Toluca se consagró bicampeón del futbol mexicano, títulos que se perdió el brasileño por marcharse al Gremio.