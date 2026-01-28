Diego Ramírez vs André Jardine: problema se vuelve insostenible y esta es la decisión de Club América

Mientras desde lo deportivo el Club América está sacudido por una baja para el Clausura 2026, desde lo dirigencial se dio un duro problema interno: Diego Ramírez vs André Jardine, el director deportivo vs el entrenador del equipo. En ese contexto, los altos mandos de la directiva americanista ya han tomado una decisión de cara a lo que viene.

De acuerdo al comunicado oficial, Diego Ramírez dejó de ser el director deportivo del Club América. En principio se decía que le quitarían responsabilidad en la actual negociación por Raphael Veiga –por quien la prensa brasileña ya ha dicho que está cerca– quien es la prioridad de las Águilas. Finalmente, deja completamente su puesto.

Primero se dijo que el único rol que tendría Ramírez sería el de conseguir nuevo club para los descartes de Jardine en la plantilla de cara al Clausura 2026. No obstante, el comunicado de Coapa es claro: “El Club América informa que Diego Ramírez deja el cargo”.

¿Qué hará Diego Ramírez tras dejar de ser director deportivo?

“Diego Ramírez deja el cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil con la finalidad de continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros, con el Club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani”, indica el comunicado oficial de las Águilas.

QUÉ PASÓ EN EL AMÉRICA?

André Jardine tiene el respaldo de la cúpula dirigencial

André Jardine tiene la confianza de la cúpula dirigencial, de los altos mandos del Club América. Claro, el entrenador brasileño logró que las Águilas consigan el tricampeonato de la Liga BBVA MX y tiene una espalda grande para continuar en el Nido de Coapa.

A raíz de los supuestos conflictos entre el director deportivo y el director técnico de la institución azulcrema, la directiva decidió respaldar a Jardine y que sea él quien se encargue de la plantilla y los refuerzos. Santiago Baños podría ser el nuevo nexo, aunque se ve golpeado tras la salida de su mano derecha.

¿Cuándo vuelve a jugar Club América?

Este sábado 31 de enero el Club América recibe al Necaxa en el partido válido por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de 3 partidos en los que no consiguió victorias ni goles.

