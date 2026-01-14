Alex Padilla fue banca por meses en España, le dieron su oportunidad y nadie puede creer su desempeño

Alex Padilla volvió a sumar minutos en la portería del Athletic Club y ya queda más que claro que será el titular del equipo en la Copa del Rey. Luego de estar presente en el triunfo por los 16avos de final, el mexicano estuvo nuevamente en el campo para los octavos. Sin embargo, ocurrió algo impensado: ¡recibió tres goles de un equipo de Segunda División!

Si bien el Athletic hizo valer la diferencia de categoría y logró la clasificación a la siguiente ronda del certamen que lo tiene como uno de los favoritos (es el segundo club con más títulos, solo por detrás del Barcelona), la actuación del guardameta con pasado en Pumas dejó mucho que desear.

|Instagram @padilla_1_

El partido de Padilla en la Copa del Rey

Padilla cumplió con las expectativas en el primer encuentro del Athletic Club en la Copa del Rey, al mantener su valla invicta frente al Ourense CF de la Tercera División de España. Por este motivo, el entrenador Ernesto Valverde decidió darle la confianza de seguir siendo el portero titular en la competición.

TE PUEDE INTERESAR:



Pese a que el partido entre el equipo de Bilbao y la Cultural Leonesa de la Segunda Categoría se presentaba como uno bastante disparejo, el desarrollo del juego sorprendió a todos por la cantidad de goles y el constante ida y vuelta. La historia acabó 4-3 para Los Leones (ganaron en la prórroga) y Padilla acabó en el centro de las criticas.

Según los datos de SofaScore, el arquero mexicano de 22 años solamente registró dos paradas en los 120 minutos de juego, algo que deja en evidencia su bajo desempeño. Además, recibió una calificación de 6.2 por parte del sitio.

¿Quién será el próximo rival de Padilla y el Athletic Club en la Copa del Rey?

Teniendo en cuenta que Unai Simón, arquero de la selección española, muy probablemente continúe defendiendo la portería del Athletic Club en La Liga, Padilla deberá esperar al próximo cruce de la Copa del Rey. Por el momento no se sabe a quién enfrentará, pero ya están clasificados a cuartos de final el Atlético Madrid y la Real Sociedad.