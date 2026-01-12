Chivas lo vendió carísimo y brilla en Europa como ninguno, pero muchos todavía lo ignoran

Mientras que hay un jugador que llegó a las Chivas con pocas luces y lo piden para la Selección Nacional , también hay una estrella que se marchó joven del Guadalajara por un precio carísimo y hoy brilla en Europa como ninguno. A pesar de que muchos todavía lo ignoran, él es un verdadero crack que ya se está asentando como titular en el Viejo Continente.

Chivas disfruta de su victoria ante Pachuca en la actualidad pero los aficionados también se ponen contentos de ver a uno de sus canteranos triunfando en el Viejo Continente. Es que Mateo Chávez, quien se marchó por 42 millones de pesos mexicanos hacia el AZ Alkmaar de los Países Bajos, hoy demuestra ser un muy buen jugador y el mejor mexicano en Europa en esa posición.

Mateo Chávez, en la mesa de los mejores mexicanos en Europa

Está claro que los reflectores europeos están puestos en Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Edson Álvarez. No obstante, ya quedó demostrado que Mateo Chávez también merece estar en esa mesa. El canterano de Chivas está atravesando su primera temporada en el territorio europeo y ya se ganó la titularidad en el equipo más importante de los Países Bajos.

Resulta que Mateo Chávez ya suma 6 titularidades consecutivas en el AZ Alkmaar y todo indica que se ganó el puesto en el equipo neerlandés. Cabe destacar que el lateral izquierdo de 21 años fue vendido en julio de 2025 por 2 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Hoy el canterano del Guadalajara cuesta 3 Md€.

Mateo Chávez es nuevo jugador del AZ Alkmaar|Crédito: Mexsport

Los números de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los futbolistas, los números de Mateo Chávez desde su llegada a los Países Bajos son los siguientes:

Partidos jugados: 19

Encuentros disputados como titular: 9

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 5 amarillas y ninguna roja

Los números de Mateo Chávez en las Chivas de Guadalajara

Siempre según el sitio especializado en estadísticas, así le fue a Mateo Chávez en su estadía en el primer equipo del Rebaño Sagrado: