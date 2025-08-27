Jugó en México, la afición no lo quería y hoy está clasificado para jugar la Champions League

Han quedado concretados los 36 equipos que van a la temporada 2025-2026 de la Champions League, para encarar la Fase de Liga, instancia en la que solo hay dos mexicanos, y uno de ellos, Alex Padilla hasta hace unos meses, era criticado por la afición de los Pumas, en tanto que ahora lucha por ser el titular en su equipo.

Alex Padilla , ya estaba clasificado con su escuadra a esta temporada venidera en Champions League, con el Athletic Bilbao, siendo uno de los representantes de La Liga en sumarse al torneo.

Te podría interesar: Estos son los 36 equipos que van a la Champions League

Con el Copenhagen, otro mexicano aparecerá en Champions, luego de haber logrado su boleto en los playoffs, cuando se midió el Copenhagen en contra del Basilea este mismo miércoles venciendo por un global de 3-1.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 2025-2026?

Uno de los momentos de mayor interés, es cuando los equipos conocen su futuro con el sorteo oficial rumbo a la Fase de Liga, y así los 36 conjuntos son enterados sobre su futuro.

Ese sorteo sucederá el jueves 28 de agosto, en Mónaco, y en el tiempo oficial de la Ciudad de México ocurrirá a las 11:00 AM, por lo que tendrá todos los reflectores para saber el camino de los equipos.

¿Cuándo comenzará en forma la Champions League 2025-2026?

La campaña 2025-2026, con el arranque de esta Fase de Liga, estará sucediendo del 16 al 18 de septiembre, es decir en menos de dos semanas.

Alex Padilla, carrera, formación y su paso por los Pumas

Alejandro "Álex” Padilla Pérez es un arquero profesional de origen hispano-mexicano que. Es un canterano del Athletic Club de la Primera División de España.

Comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Athletic y ha jugado en el equipo filial, el Bilbao Athletic, y en el CD Basconia. Recientemente, tuvo su debut en LaLiga. También ha sido convocado para las selecciones juveniles de España y para la Selección Mexicana Sub-23, siendo uno de los porteros que levanta la mano para poder ser llamados al Mundial, en un movimiento que sería sorpresivo.

Alex Padilla es muy joven, nació el 1 de septiembre de 2003, por lo que su edad actual es de 21 años y tiene un futuro prometedor por delante

Equipos y trayectoria de Alex Padilla

Athletic Club (España): Ha jugado en el equipo principal, además de sus filiales, el CD Basconia y el Bilbao Athletic.

Ha jugado en el equipo principal, además de sus filiales, el CD Basconia y el Bilbao Athletic. Pumas UNAM (México): Jugó en Pumas en un período de préstamo este mismo 2025

Jugó en Pumas en un período de préstamo este mismo 2025 Selección Nacional: Ha jugado con las selecciones sub-19 de España y sub-23 de México.

¿Cuándo estuvo en Pumas de la Liga MX el portero Alex Padilla?

Alex Padilla llegó a Pumas en préstamo a principios de 2025, convirtiéndose en el primer refuerzo del equipo para el torneo Clausura 2025.

Su estancia fue muy corta y rumores indican que Javier Aguirre recomendó llevarlo para tenerlo cerca y darle minutos.