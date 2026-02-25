Fue diagnosticado con diabetes a los 4 años, hoy es una figura mundial en el tenis

La diabetes se ha convertido en una de las enfermedades más temidas y preocupantes para cualquier persona debido a los síntomas que produce, así como al notorio cambio de vida que tiene en quien la padece. Ahora, ¿te imaginas tenerla desde los 4 años? Esto pasó con este atleta, hoy figura mundial del tenis.

Ubicado actualmente en Acapulco para disputar el Abierto Mexicano de Tenis, el alemán Alexander Zverev es una de las cartas fuertes de este torneo luego de estar entre los diez mejores del tenis según la clasificación del ATP. No obstante, vale decir que su historia está llena de retos y, a su vez, vivencias por demás difíciles.

Alexander Zverev, la figura de tenis que padece diabetes desde los 4 años

El nacido en Alemania, hoy estrella del tenis, fue diagnosticado con diabetes tipo 1 cuando apenas tenía 4 años de edad. Alexander recuerda que desde dicha etapa lo inyectaban y le medían su azúcar, aunque realmente él no sabía lo que ocurría con su cuerpo ni con la preocupación de sus padres.

En función a esto, Zverev ha agradecido en más de una ocasión a sus padres debido a la forma en cómo lo cuidaron, así como a los avances médicos y tecnológicos que le permitieron realizar una exitosa carrera en el tenis a pesar de tener diabetes durante prácticamente toda su vida.

Y es que, además de su diabetes, la figura del tenis ha tenido que lidiar con otros problemas como lo son la lesión que protagonizó cuando se rompió tres ligamentos laterales de su tobillo derecho, misma que lo alejó del profesionalismo pero que, ahora, busca reencontrarse a través del Abierto Mexicano de Tenis.

¿En qué lugar se encuentra Alexander Zverev en el ranking mundial de tenis?

En estos momentos, Alexander Zverev es, para la ATP, el cuarto mejor tenista del mundo gracias a sus números, mismos que alcanzan los 4,555 puntos. De hecho, únicamente encima del alemán aparecen otros monstruos como lo son Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic.