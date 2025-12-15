Alexis Vega hizo esta predicción desde la banca y hoy todos se sorprenden por lo que dijo de Toluca

Alexis Vega fue el gran héroe de Toluca durante la final ante Tigres. Previo al duelo definitorio, había mucha incertidumbre respecto a que si el delantero de 28 años iba a tener la posibilidad de jugar, pues arrastra una lesión en la rodilla que no le permitió tener minutos durante toda la Liguilla. Sin embargo, el ex Chivas ingresó en la segunda mitad y fue el encargado de anotar el penal que le dio el bicampeonato a los Diablos Rojos , situación que había previsto.

Alexis Vega predijo que marcaría el gol del bicampeonato para Toluca

Luego de lograr el campeonato del Apertura 2025 , Vega señaló que estaba convencido de que él iba a ser el factor determinante para conseguir el título. “Yo sabía que iba a entrar desde un día antes. Se los dije a mis compañeros de la banca, voy a entrar y voy a hacer el gol del gane”, fue lo que manifestó Alexis ante la prensa revelando la predicción que posteriormente se cumplió.

Alexis Vega predijo que haría el gol de la victoria ante Tigres|Crédito: @TolucaFC / X

Sin embargo, también aseguró que fue un mes complicado debido a la inactividad. “Fueron semanas complicadas porque no me sentía bien, no estaba bien. Tenía un mes sin poder entrenar con mis compañeros, me infiltré para poder jugar. Sabía que corría un riesgo grande, la verdad no sé lo que tengo ahorita”, explicó Vega, quien tuvo que hacer un gran sacrificio para estar presente en el terreno de juego.

Lo que se viene para Alexis Vega tras ser bicampeón con Toluca

El delantero de los Diablos Rojos mencionó que buscará el tricampeonato y formar parte de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA. “Darle un bicampeonato al equipo de mis amores es una locura total. Ahora toca recuperarme, si Dios quiere empezar el torneo y ser tomado en la Selección”, explicó Vega.

Y luego continuó: “Sabíamos que este equipo está para pelear muchísimas cosas, Toluca nunca había logrado un bicampeonato y hacer esto es algo que va a quedar para siempre y trataremos de seguir sumando más. Yo no podría solo, tengo un gran plantel, un gran staff”.

Alexis Vega fue determinante para el campeonato de Toluca

Además de haber marcado dos goles en la tanda de penales ante Tigres, el delantero fue crucial durante la primera fase del torneo. Jugó un total de 13 partidos, habiendo convertido 4 goles y repartido 9 asistencias, siendo el jugador con más pases gol de toda la Liga BBVA MX. Gracias a su aporte, Toluca consiguió finalizar como primero en la tabla general, lo que le permitió definir las series en el Nemesio Diez.