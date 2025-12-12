La estrella de Cruz Azul que ya había armado las maletas y finalmente se queda en La Máquina para el Clausura 2026

Luego de un histórico 2025, en Cruz Azul Femenil ya se enfocan en el próximo torneo y en mantener a sus grandes figuras. Tras alcanzar por primera vez las semifinales de la Liga BBVA MX, la directiva celeste entendió que la clave para dar el siguiente paso no está solo en fichar, sino en conservar a jugadoras clave.

Entre los nombres imprescindibles para el Clausura aparece el de Leighanne Robe, la defensa inglesa que se convirtió en un pilar absoluto del proyecto. En las últimas semanas, su continuidad estuvo en duda y se rumoraba que ya preparaba su salida. Sin embargo, el portal Zona FutFem aseguró que arregló su continuidad y seguirá en La Noria.

Luego de despedir en los últimos días a jugadoras como Rocío Martínez y Deneisha Blackwood, muchos aficionados creían que Robe sería la siguiente. No obstante, el club decidió dar un golpe de autoridad al renovar su contrato y asegurar que la británica permanezca en La Máquina, despejando cualquier duda.

El crecimiento reciente del Cruz Azul Femenil

La permanencia de Robe no se explica sin el proceso de reconstrucción que Cruz Azul emprendió meses atrás. Con Fernanda Pons al frente de la gerencia deportiva y una visión más ambiciosa que en años anteriores, el club comenzó a apostar por perfiles capaces de elevar el nivel competitivo del plantel.

La llegada de Robe fue, sin duda, uno de los movimientos más acertados. La inglesa tenía un recorrido interesante en clubes como Millwall, Liverpool (ambos de Inglaterra) y Al-Ittihad (Arabia Saudita). Esa experiencia se notó desde temprano y no tardó demasiado en volverse una referente en defensa.

El crecimiento colectivo también acompañó su rendimiento. Bajo el mando técnico de René Manrique, el equipo llegó a las semifinales de la Liguilla por primera vez en su historia, lo que despertó la ilusión de todos en La Noria y evidenció que el club iba por el camino correcto.

"Terminamos la temporada como semifinalistas. Ha sido un viaje salvaje, con muchas curvas de aprendizaje y ajustes, pero estoy agradecida por estas experiencias", indicó la futbolista en sus redes sociales tras acabar el Apertura 2025.