Con un dardo envenenado contesta Alexis Vegas insultos de aficionados de Chivas

La noche del sábado en el Estadio Akron fue intensa dentro y fuera de la cancha. Toluca goleó 3-0 a Chivas en la Jornada 9 del Apertura 2025, pero más allá del resultado, los reflectores se centraron en Alexis Vega, quien volvió a pisar el césped tapatío como visitante y fue blanco de constantes abucheos por parte de la afición rojiblanca.

Cada vez que tocaba el balón, los gritos de “borracho” retumbaban en las gradas, recordando los episodios que marcaron su salida del Rebaño. Sin embargo, el atacante escarlata respondió con madurez y respeto tras el encuentro.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre gritos de aficionados de Chivas?

“Siempre lo he dicho, soy el más feliz cuando vengo a jugar acá al Akron, es un estadio que me encanta mucho, que tiene una afición increíble que apoya en todo momento”, declaró Vega en zona mixta. “No me tomo nada personal. Trato de prender un poquito a la gente porque sabemos que es un espectáculo para ellos. Jamás me he burlado de ellos ni he hablado mal. Siempre agradecido con todo lo que viví aquí”.

El exjugador de Chivas reconoció que esperaba una recepción hostil, pero lejos de afectarlo, lo motivó: “Yo sabía desde un principio que la gente iba a jugar su papel. Eso me motiva muchísimo. Que me pongan atención, que me presten su tiempo, es algo que valoro”.

¿Cómo ha ayudado el equipo de Toluca a Alexis Vega?

Alexis Vega también aprovechó para destacar el respaldo que ha recibido en Toluca: “Tengo un gran equipo que me ha ayudado a desarrollar mi mejor futbol. Sin ellos no sería posible. Me han ayudado a crecer como persona y jugador”.

Con esta victoria, Toluca se mete de lleno en la pelea por los primeros puestos, mientras que Chivas sigue sin levantar cabeza. Alexis Vega, por su parte, demostró que puede responder en la cancha y fuera de ella, con goles, actitud y palabras que calman las aguas.

