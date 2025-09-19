CONFIRMADO: Rivales de México en el Mundial anuncian CONVOCATORIAS

Empieza el camino de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. El Mundial Sub-20 arranca el próximo 27 se septiembre, competencia en la que México comparte el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y España en un certamen en el que el objetivo es claro: ir paso a paso teniendo como primera meta superar la Fase de Grupos para irse consolidando en la competencia con sede en Chile.

Con la convocatoria de Eduardo Arce revelada para encarar la Copa del Mundo, los rivales de la Selección Mexicana ta dieron las listas definitivas para el Mundial.

Convocatoria de Brasil para el Mundial Sub-20

El primer compromiso de México es debutando ante Brasil, escuadra que comanda Ramon Menezes. El partido se va a disputar el domingo 28 de septiembre en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y esta es la lista de ‘La Verdeamarela’ para la justa internacional.

Porteros: Felipe Longo, Lucas Furtado y Otávio.

Defensas: Gilberto, Igor Serrote, Leandrinho, Léo Derik, Bruno Alves, Iago, y João Souza.

Mediocampistas: Coutinho, João Cruz, Murilo, Rayan Lucas y Rhuan Gabriel.

Delanteros: Deivid Washington, Erick Belé, Gustavo Prado, Luighi, Pedrinho y Wesley.

Convocatoria de España para el Mundial Sub-20

En segunda instancia, la segunda prueba para la Selección Mexicana es ante España el miércoles 1 de octubre. ‘La Furia Roja’ dirigida por Paco Gallardo ha dado a conocer la convocatoria final para el Mundial Sub-20.

Porteros: Fran González, Vicent Abril, Raúl Jiménez.

Defensas: Jesús Fortea, Pau Navarro, Andrés Cuenca, Jon Martín, Julio Díaz y Diego Aguado.

Mediocampistas: Izan Merino, Cristian David, Rodrigo Mendoza, Peio Canales, Rayane Belaid y Thiago Pitarch.

Delanteros: Jan Virgili, Adrián Liso, Pablo García, Iker Bravo, David Mella y Joel Roca.

Convocatoria de Marruecos para el Mundial Sub-20

Finalmente, México cierra la Fase de Grupos ante Marruecos el el 4 de octubre. Comandados por Mohamed Ouahbi, el conjunto de África del Norte también ha publicado su lista de jugadores para la Copa del Mundo Sub-20.

Porteros: Yanis Benchaouch, Ibrahim Gomes, Abdelhakim Mesbahi.

Defensores: Mohammed Kebdani, Ismael Baouf, Hamza Koutoune, Ali Maamar, Mohamed Taha Majni, Smail Bakhty y Fouad Zahouani.

Centrocampistas: Naim Byar,, Saad El Haddad, Houssam Essadak, Yassine Khalifi y Anas Tajaouart.

Delanteros: Ilias Boumassaoudi, Younes El Bahraoui, Mohamed Hamony, Othmane Maamma, Yassine Gessime y Mohamed Yassir Zabiri.

